«مصر للألومنيوم» تكشف تفاصيل حريق مصنع الدرفلة.. «عطل فني»

أكدت شركة مصر للألومنيوم في نجع حمادي، شمال محافظة قنا، أن الحريق الذي اندلع في مصنع الدرفلة، في وقت سابق صباح اليوم الثلاثاء، كان نتيجة عطل فني في خط الدرفلة على الساخن، في المصنع الواقع ضمن مجمع مصر للألومنيوم في نجع حمادي، وأعلنت الشركة، في بيان أصدرته قبل قليل، عن تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب وملابسات الحريق.

شركة مصر للألومنيوم.. تفاصيل حريق مصنع الدرفلة

وجاء في البيان، الذي نشرته شركة مصر للألومنيوم على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أنه نظراً لطبيعة العملية الإنتاجية بمصنع الدرفلة، وخاصةً بخط العمل على الساخن، حيث يتم درفلة بلاطات الألومنيوم عند درجات حرارة تصل إلى ما يزيد على 500 درجة مئوية داخل الأفران، ويتم استخدام سوائل تبريد وزيوت بكثافة فى ماكينات درفلة بلاطات الألومنيوم، لإنتاج لفائف وألواح بسمك مختلف، نشب حريق بالخط على الساخن، وتم التعامل مع الحريق بنظام الاطفاء الذاتي الخاص بمصنع الدرفلة، وبمساعدة سيارات الإطفاء بشركة مصر للألومنيوم، وسيارات الاطفاء بالحماية المدنية بنجع حمادي.

وأكدت الشركة، في بيانها، أنه تمت السيطرة على الحريق بنجاح، ولم يحدث أي إصابات جسيمة أو وفيات لأى من العاملين، ولكن تعرض فقط عامل لاختناق بسيط، وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة له على الفور، وهو بصحة جيدة، وأضافت أنه يجري حالياً استكمال عمليات التبريد اللازمة لخط الإنتاج، ورفع آثار الحريق، وإصلاح آثار الحادث، لإعادة تشغيل خط الدرفلة على الساخن.

شركة مصر للألمنيوم: تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحريق

وأصدر المهندس محمود علي أحمد سالم، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، قراراً بتشكيل لجنة لتحديد أسباب الحادث، وحجم الخسائر، وإعداد تقرير فني على وجه السرعة، وتكليف المستشار القانوني بالشركة، بالتعاون مع الجهات المختصة، لحصر خسائر الحريق، مع التأكيد أن التحقيقات الأولية ما زالت جارية للوصول إلى أسباب الحريق.

كما أكدت شركة مصر للألومنيوم أن الحريق لن يؤثر على سير العملية الإنتاجية، حيث يتم العمل بقطاعات الشركة المختلفة بشكل طبيعي، وأن الحريق حدث فى أحد خطوط تشكيل المعدن شبه النهائي، الذي يقوم بدرفلة بلاطات الألومنيوم السابق صبها وتشكيلها بالمسابك، كما أن الحريق لن يؤثر إطلاقاً على خطة المبيعات بالشركة.

ويُعتبر مصنع الدرفلة بشركة مصر للألومنيوم أحد قطاعات تشكيل المنتج شبه النهائي للألومنيوم، حيث بدأ العمل به في عام 1995 بخبرة ومعدات فرنسية، ويتم فيه درفلة بلاطات الألومنيوم لإنتاج المنتجات المدرفلة، سواء علي البارد أو على الساخن، في شكل لفائف وشرائح وأقراص مختلفة السمك، لتحقيق قيمة مضافة لمنتجات الشركة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى أكثر من 85 ألف طن من المدرفلات المختلفة سنوياً.