«التخطيط» تتابع الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة جامعة طنطا

اتجه وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بالوزارة، وبمشاركة بدر عثمان مدير عام الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بالقطاع، ومعتز فتحي باحث اقتصادى بقطاع التعليم بالوزارة، إلى جامعة طنطا لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات والمستشفيات الجديدة المدرجة بخطة الجامعة لعام 2021 /2022.

وخلال الزيارة التقى وفد الوزارة بالدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع، بالإضافة إلى فريق التخطيط بالجامعة.

«التخطيط»: التعليم يمثل المدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التعليم يمثل المدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز التنافسية الدولية في مختلف نواحي الحياة.

المشروعات التي زارها وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وتضمنت المشروعات التي تابعها وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنشاء مستشفى الجراحات الجدیدة بالمجمع الطبي بطنطا بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وإنشاء مستشفى أمراض وجراحة الكلى بالمجمع الطبي بطنطا بتكلفة 50 مليون جنيه، وإنشاء عدد ( 4) عمارات بالمدینة الجامعیة بمجمع الكلیات بسبرباي بطنطا بتكلفة 300 مليون جنيه، واستكمال تعلیة مبنى مدني وإعدادى لكلیة الھندسة بمجمع الكليات بسبرباى بطنطا بتكلفة 154 مليون جنيه، فضلًا عن مشروع استكمال مبنى المدرجات بكلیة التربیة بتكلفة 62.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى الاحتياجات المستقبلية لجامعة طنطا فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية، والتركيز على مستشفى الجراحات التي جرى الانتهاء من إنشائها.

وجاري العمل على تجهيزها للافتتاح هذا العام، بطاقة 700 سرير وتضم 20 غرفة عمليات، و 20 غرفة عناية مركزة وتتكون من 10 طوابق على مساحة 1200 متر مربع للطابق.