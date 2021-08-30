ينتهي التقديم 9/9.. شروط قبول الطلاب في المدن الجامعية جامعة طنطا

تستقبل جامعة طنطا بمحافظة الغربية طلبات الالتحاق للسكن في المدن الجامعية الخاصة بها وذلك للطلاب القدامى والجدد علي حد سواء حتى يوم 9 سبتمبر 2021، ويتم قبول الطالب علي أن يلتزم بالإجراءات والضوابط التي وضعتها إدارة المدن الجامعية ويجب علي الطالب الالتزام بها.

شروط التقدم والقبول الطلاب بالمدن الجامعية جامعة طنطا

1-أن يتقدم الطالب بتسجيل طلب الالتحاق بالمدن الجامعية من خلال موقع نظام الزهراء هنا الموجود على صفحة المدن الجامعية بجامعة طنطا.

2- يسحب ملف التقدم للمدن من مقر مكتب التنسيق ولن يقبل أي ملف مستوفى بياناته إلا بعد استيفاء طلب الالتحاق على الإنترنت وإحضار ما يثبت ذلك مطبوعا.

3- أن يكون الطالب مقيدا منتظما بإحدى كليات الجامعة أو معاهدها في أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

4- يشترط النجاح بتقدير عام جيد للطلاب القدامى ويكون أولوية القبول بالتقدير الأعلى.

5- ألا يكون الطالب من سكان مدينة طنطا أو المراكز القريبة منها والتى يرى من إدارة المدن الجامعية سهولة الموصلات منها واليها.

6- ألا يكون الطالب تم إخلائه بالمدينة الجامعية فى العام السابق إخلاء إداري(خاص بالطلاب القدامى).

7- بالنسبة للحالات الاجتماعية يقتصر على فاقد عائل الأسرة وذلك بتقديم صورة من شهادة الوفاة مع الاطلاع على الأصل.

8- تقتصر الحالات المرضية على (شلل الاطفال-كفيف) ومعتمدة من ادارة اللجنة الطبية بسبرباى.

9- حالات المكفوفين تعتمد من مركز المكفوفين بكلية الآداب بسبرباى

10- ألا يكون قد صدر ضد الطالب عقوبة تأديبية من جامعة طنطا أو من الجامعات الاخرى في العام الجامعي السابق.

11- يتم الكشف الطبي على جميع الطلاب (قدامى ومستجدين) بمعرفة اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بسبرباى.

12- ألا يكون وقع على الطالب عقوبة الحرمان من الاقامة من المدن الجامعية في العام الجامعي السابق.

13- ألا يكون مستحق عليه رسوم إقامة للمدن الجامعية أو أية مستحقات أخرى وألا يكون قد انتهت إقامته بالمدن الجامعية فى العام السابق إداريا ما لم يقدم عذرا يقبله مجلس إدارة المدن الجامعية.

14-ألا يكون متزوجا.

محتويات مظروف للتقدم للمدينة الجامعية

1-نموذج تقديم للمدن الجامعية

2-شهادة صحية

3-بحث اجتماعي

4-اقرار ضامن

5-عدد2 كارتة حصر بيانات+عدد1 كارتة اخطار بالقبول

6-دليل القبول بالمدن الجامعية

ومتاح لكل من الطلاب الجدد والقدامى التقدم بطلبات الالتحاق بالمدن الجامعية من خلال موقع الزهراء للمدن الجامعية لطلاب جامعات: «الأقصر، أسوان، أسيوط، الإسكندرية، السويس، الفيوم، القاهرة، الزقازيق، المنصورة، المنوفية، المنيا، الوادي الجديد، بنها، بني سويف، بورسعيد، جنوب الوادي، حلوان، دمنهور، دمياط، سوهاج، طنطا، عين شمس، قناة السويس، قناة السويس العريش، كفر الشيخ، مدينة السادات، مطروح»