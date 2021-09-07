ببطارية كهربائية.. «أوبل» تطلق الجيل الجديد من «أسترا»

أعلنت شركة «أوبل» بشكل رسمي عن إطلاق الجيل الجديد من «أسترا» 2022.

وستكون «أسترا» الجديدة متاحة كمكون إضافي عند فتح الطلب في أكتوبر، كما سيتم طرحها بالبطارية الكهربائية إلى السوق في عام 2023.

ويتوفر جيل «أسترا» الجديد أيضًا مع محركات البنزين والديزل عالية الكفاءة، لذلك يمكن للعملاء اختيار النسخة المفضلة لديهم.

«أسترا» فصل مثير في تاريخ شركة «أوبل»

ستقوم «أسترا» الجديدة بفتح فصل جديد مثير في تاريخ نماذج شركة «أوبل»، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم تقديم كلا من البطارية الكهربائية والإصدار الهجين في المكونات من نفس النموذج، وسيقدم انطباعا قويا وجذب العديد من العملاء الجدد إلى العلامة التجارية».

وقال مايكل لوشيلر الرئيس التنفيذي لشركة أوبل قال: «سيفتح مستقبل أسترا فصلًا جديدًا مثيرًا في تاريخ 30 عامًا من طراز الفئة المدمجة، ونحن على ثقة من أن الجيل القادم من أوبل أسترا سوف يترك انطباعًا قويًا ويجذب العديد من العملاء الجدد إلى العلامة التجارية».

15 مليون نموذج مبيعات أوبل في 30 عام

باعت «أوبل» ما يقرب من 15 مليون نماذج أسترا منذ العرض الأول للسيارة في عام 1991، وبعد 30 عامًا، يكون نموذج الطبقة المدمجة حافة أكثر رائدة من أي وقت مضى.

و«أوبل» أسترا الجديدة هو بيان تصميم للعلامة التجارية، على تقديم تكنولوجيا رائدة في مجالها ديناميكي كما لم يحدث من قبل ويطلق الجيل السادس هذا العام كمظهر رياضي من 5 أبواب رياضية.