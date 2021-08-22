أسعار «أوبل أسترا» المستعملة في السوق المصري: تبدأ من 157 ألف جنيه

تشهد سوق السيارات المستعملة في مصر تغييرات يومية في الأسعار، علاوة على العديد من عمليات البيع اليومية بمختلف فئات السيارات، سواء كانت فارهة أو متوسطة، حيث تُعد سيارات الفئات المتوسطة الأكثر إقبالاً للبيع في سوق السيارات المستعملة، بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه وحتى 150 ألف جنيه.

وفي سطور تستعرض «الوطن»، أسعار سيارة أوبل أسترا، التي تشهد مبيعات قوية في سوق السيارات المستعملة.

مواصافات «أوبل أسترا».

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 108 حصان، وعزم دوران يصل إلى 134 نيوتن/ متر.

- تضم محركاً بسعة 1400 سي سي تربو، وقوة حصان ميكانيكي 140، وأقصى عزم للدوران 200 نيوتن متر، عدد السلندرات 4.

تبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم في 10.2 ثانية، مزودة بناقل سرعة أوتوماتيك بـ6 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 6.4 لتر من الوقود.

- تحتوي السيارة على 5 مقاعد، و5 أبواب، بما في ذلك الحقيبة الخلفية لها، والتي تتسع لـ460 لترًا، وتمتلك السيارة خزان وقود بسعة 50 لترًا.

- بلد المنشأ للسيارة ألمانيا ويتم تجميعها في بولندا.

التجهيزات الداخلية في «أوبل أسترا»

- نوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وسادة هوائية للسائق، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وسادة هوائية للركاب.

أسعار «أوبل أسترا» المستعملة بالسوق المصرية

- تباع السيارة موديل 2012، بداية من 157,000 جنيه، و169,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 176,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2013، بداية من 171,000 جنيه، و182,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 190,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2014، بداية من 181,000 جنيه، و185,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 190,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2015، بداية من 190,000 جنيه، و200,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 209,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2016، بداية من 201,000 جنيه، و215,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 226,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2017، بداية من 219,000 جنيه، و227,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 237,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2018، بداية من 228,000 جنيه، و243,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 252,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2019، بداية من 252,000 جنيه، و260,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 266,000 جنيه.