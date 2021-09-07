تعرف على «هدية الإمام الأكبر» لخريجي العلوم الأزهرية بجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء عن بشرة سارة لأبناء المحافظة اليوم الثلاثاء، تتمثل في موافقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تعيين أوائل الخريجين في كلية العلوم الأزهرية، ضمن هيئة تدريس الكلية معيدين، وذلك بناءً على طلب من محافظ جنوب سيناء.

كما كشف اللواء خالد فودة عن أنه سوف يتم البدء في إنشاء جامعة الأزهر بجنوب سيناء، بعد تخصيص 30 فداناً للجامعة، بحيث تبدأ الدراسة في فرع جامعة الأزهر بجنوب سيناء خلال عامين، بالإضافة إلى إنشاء جامعة حكومية أخرى، علاوة على إنشاء جامعة خاصة بشرم الشيخ، فضلاً عن جامعة الملك سلمان، التي بدأت الدراسة بها فعلياً بجنوب سيناء.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ للمتابعة الدوري مع رؤساء المدن ومديري العموم، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، والنائب سيد عوض، عضو مجلس النواب، ورؤساء المدن ومديري العموم، بالإضافة لحضور مديري المدارس والمعاهد الأزهرية.

مناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة

وناقش محافظ جنوب سيناء، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/ 2022، وموقف المشروعات التي سيتم افتتاحها في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وطالب رؤساء المدن بضرورة التعاقد على كافة المشروعات الواردة بالخطة، ومتابعة أعمال التنفيذ، مع التشديد على نهو تلك المشروعات في مواعيدها المقررة، طبقاً للبرامج الزمنية المعدة لذلك.

وبحث المحافظ، خلال الاجتماع، موقف المشروعات التي سيتم افتتاحها في ذكري نصر أكتوبر المجيد بمختلف مدن المحافظة، ومنها افتتاح مسجد «الرضوة»، بحضور وزير الأوقاف، وإلقاء خطبة الجمعة به، بالإضافة إلى عدة مشروعات خدمية أخرى، منها طرق وتسليم بيوت بدوية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات تجميل وحزمة من المشروعات الهامة بمدن المحافظة.

تقنين أوضاع 31 مواطناً بالمحافظة

واستمراراً للسياسه العامة للدولة وحرص القيادة السياسية على النهوض بالمجتمع البدوي، والعمل على استقرارهم ورفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ جنوب سيناء بالاستمرار في تقنين وضع اليد لمساكن المواطنين وتوفيق أوضاعهم، صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على عدد 15 حالة تقنين وضع يد لمساكن الأهالى بمدينة رأس سدر، كما صدق على 14 حالة تصالح على مخالفات البناء بمدينة أبو زنيمة، ليصل إجمالي ما تم التصديق عليه 85 حالة بالمدينة، كما صدق «فودة» على عدد 2 عقد تقنين مساكن التجمع البدوي حي «السلام»، بمدينة أبورديس، ليصل إجمالي ما تم التصديق عليه حتى الآن بالمدينة، إلى 35 حالة، تمت الموافقة عليها من جهاز تنمية سيناء.