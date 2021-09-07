قرار جديد من محافظ جنوب سيناء بخصوص منطقة «الكانيون» بمدينة دهب

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب إعادة فتح منطقة الكانيون بمدينة دهب، عقب انتهاء أعمال إزالة التعديات في المنطقة التي تعرضت لمخالفات أثرت بالسلب علي جمال المنطقة المشتهرة بالغطس.

وأكد المحافظ في بيان صحفي، اليوم، أنه جرى التنسيق مع مدير الأمن اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء للمساعدة في تنفيذ أعمال الإزالة، وبالفعل جري إزالة خمس «خيم بدوية» من «البوص»، مقامة بدون تصريح من مجلس المدينة.

الحفاظ علي المحميات واجب مجتمعي

وأكد المحافظ أن أهالي المدينة لهم دور مجتمعي كبير في مساعدة الجهاز التنفيذي ولابد من المساعدة في القضاء على أية عشوائيات تشوه وجه المدينة السياحي، وشدد علي ضرورة قيام رئيس المدينة بالمرور الدوري علي كافة المناطق بالمدينة وإزالة أي مخالفة خاصة فيما يخص الطبيعة والبيئة.

وشهد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأسبوع الماضي، نشر مقطع فيديو من منطقة «الكانيون»، بمدينة دهب يحذر من كارثة تهدد أفضل مكان للغطس، حيث يتعرض المكان لأخطار كبيرة في الفترة الأخيرة بعد أن جرى تحديد رسوم لدخول منطقة البلوهول.

من جهة أخرى، أشاد اللواء خالد فودة بحركة المحليات التي أعلنها وزير التنمية المحلية، أمس، وقال إن هناك مجموعة أخرى من قيادات المحليات سيجري تعيينها في أكتوبر المقبل وجرى اختيار البعض للعمل في جنوب سيناء، بعد موافقة اللواء محمد شعراوي وزير التنمية المحلية.

وخلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة المنعقد اليوم بقاعة الديوان العام للمحافظة، كرّم اللواء خالد فودة، اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، الذي جرى نقله لمحافظة الإسماعيلية، وأشاد بفترة عمله مشيرا إلى أنه نجح في حل أزمة الكانيون بمدينة دهب وقام بإزالة التعديات على المنطقة.

كما هنأ المحافظ، أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة الطور، الذي جرى نقله إلى مدينة كفر البطيخ التابعة لمحافظة دمياط، وطالبه بضرورة التعلم من فترة عملة لسنوات بجنوب سيناء.