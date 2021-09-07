تعليم جنوب سيناء: تطعيم 90٪ من العاملين في المدارس بلقاح كورونا

أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن 98٪ من العاملين بمختلف مدن المحافظة سجلوا علي موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وقال إنه جرى تطعيم نحو 90٪ من العاملين بعد أن قاموا بالتسجيل والباقي خلال أيام، مشيرا إلى أن هناك إقبال كبير من المدرسين والإداريين والعاملين للحصول علي اللقاح.

وأضاف، في تصريح صحفي، اليوم، أنه جري التنسيق مع الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لتسهيل عملية الحصول على اللقاح في المستشفيات، مؤكدا أن كل من يحصل على التطعيم يحصل على شهادة بموعد الجرعة الثانية.

لن يسمح بدخول العاملين مقر العمل إلا بعد تلقي اللقاح

وقال وكيل الوزارة، إن هناك اهتمام من القيادة السياسية من أجل حصول جميع العاملين بقطاع التعليم على اللقاح حتي يتسني بدء العام الدراسي المقبل بأمان، مشيرًا إلى أن المديرية أرسلت كتابًا دوريًا إلى جميع الإدارات التعليمية التابعة للمديرية لمتابعة تلقي اللقاح، ولن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تلقي اللقاح مع تكليف أعضاء التطوير التكنولوجي بمساعدة العاملين على التسجيل بموقع وزارة الصحة والسكان.

واضوح أنه جرى التنسيق مع مديرية الصحة للحصول علي التطعيم، ووجه إلى ضرورة قيام موجهي الإدارات بتنظيم حملات توعية للتطعيم مع الالتزام بالعمل ورفع تقرير من الإدارات فيما يخص أعداد العاملين وأعداد الحاصلين علي اللقاح.

تطعيم 115 ألف شخص بجنوب سيناء

من جهته، قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تطعيم أكثر من 115 ألف مواطن ضد فيروس كورونا علي مستوى المحافظة، وجاري تطعيم كل العاملين بكل الجهات الحكومية طبقا لتوجيهات وتعليمات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن نسب الإصابة بالمحافظة تراجعت، وحذر المحافظ من عدم اتباع المواطنين للإجراءات الاحترازية مع ظهور موجه رابعة للفيروس.