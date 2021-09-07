«الأكاديمية البحرية»: تطوير ميناء الإسكندرية كان حلم وأصبح واقع في شهور

أشاد الدكتور أكرم سليمان، عميد معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية البحرية، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لميناء الإسكندرية، واصفًا تلك الزيارة بالتاريخية ودفعة كبيرة جدًا للأمام، فميناء الإسكندرية لم يشهد زيارة بهذا الحجم منذ سنوات طويلة، موضحًا في الوقت ذاته أن التكامل بين الموانئ المصرية وجميع المشروعات داخلها كان حلم، منوهًا بأن تطوير ميناء الإسكندرية يتم الحديث عنه منذ أكثر من 10 سنوات، وأصبح واقع في شهور.

الموانئ شيء عالمي ومن يعمل بها يجب أن يكون على نفس المستوى

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن»، الذي يعرض على شاشة «extra news»، أن الشباب في فترة من الفترات كان دائمًا يبحث عن فرص عمل وبارقة أمل، واليوم بعد جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، والتطور الكبير الذي حدث في العالم أجمع، أصبح توفير شباب مؤهل قادر على التعامل مع التكنولوجية الحديثة أمر هام جدًا، مؤكدًا أن الموانئ شيء عالمي ومن يعمل بها يجب أن يكون على نفس المستوى.

توفير كوادر شباب للعمل بالموانئ

وأشار إلى أن دور المعهد يكمن في توفير كوادر شباب للعمل بالموانئ، ويركز على المعلومات والمهارات اليدوية والفنية والتعامل مع الحاسب الألي وسلوك الشخص من احترام العمل والعمل الجماعي، مؤكدًا أن المعهد يوفر فرص تدريب لشباب من المصريين ليصبحوا قادرين على الاستفادة القصوى، «دائما نريد أن يكون لدينا تكامل من كل الموانئ المصرية والمشروعات داخل الموانئ، واليوم أصبح لدينا محطة متعددة الأغراض، أنشئت في وقت قياسي».

تأهيل الشباب للعمل في هذه المشروعات

وأوضح عميد معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية البحرية، أننا نستعد لتأهيل الشباب للعمل في هذه المشروعات، لأن الموانئ تضيف للاقتصاد القومي، مؤكدًا أن معهد التدريب في مصر يمتلك ثروة كبيرة، وأن الشباب قادر على التعامل وتوفير كوادر شبابية، والموانئ هى ثروة عالمية، ويجب أن يكون من يعمل فيها على نفس الدرجة من المعلومات والمهارات والسلوكيات، والثلاثة في غاية الأهمية، والمعهد يعمل في هذا الاتجاه.

ربط الترقية بالسلوكيات الجيدة من خلال بعض التصرفات

وأردف أن الضلع الثالث وهو السلوكيات «العمل الجماعي» مقياس عالمي، وفكرته تقوم على تعليم المتدرب باحترام العمل لأنه يساعد بشكل جيد، وأيضا يتم ربط الترقية بالسلوكيات الجيدة من خلال بعض التصرفات، موضحا أن وضع المتدرب في بيئة مناسبة للتكنولوجيا لها دور هام في تقليل الحوادث وعمليات الصيانة.