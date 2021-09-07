رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي يصل ميناء الإسكندرية البحري لتفقد عمليات تطوير مرافقه

كتب:

نرمين عفيفي
09:42 ص | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وصل الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي  ميناء الإسكندرية البحري، ومن المقرر أنَّ يتقده ويطلع على عملية التطوير في مرافقه، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة، وذلك وفق تصريحات للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتقدم «الوطن» بث مباشر لقراءها لمتابعة الجولة التفقدية لرئيس الجمهورية وعمليات التطوير بميناء الإسكندرية البحري، ولمشاهدة البث المباشر اضغط هنا.

اقرأ المزيد:

والد الشاب كريم بعد استجابة السيسي: فخور بمصريتي

عمرو خليل: انطلاق منتدى التعاون الدولي تحت رعاية الرئيس السيسي اليوم

السيسي يتفقد ميناء الإسكندرية البحري ويطلع على عملية تطوير مرافقه

بث مباشر.. السيسي يتفقد ميناء الإسكندرية البحري