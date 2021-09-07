السيسي يصل ميناء الإسكندرية البحري لتفقد عمليات تطوير مرافقه

وصل الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي ميناء الإسكندرية البحري، ومن المقرر أنَّ يتقده ويطلع على عملية التطوير في مرافقه، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة، وذلك وفق تصريحات للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتقدم «الوطن» بث مباشر لقراءها لمتابعة الجولة التفقدية لرئيس الجمهورية وعمليات التطوير بميناء الإسكندرية البحري، ولمشاهدة البث المباشر اضغط هنا.