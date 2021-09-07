وزير النقل: ميناء الإسكندرية سيصبح من أكبر موانئ البحر المتوسط في 2024

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنَّ ميناء الإسكندرية سيصبح، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، درة موانئ البحر المتوسط، مشيرًا إلى أنَّ الدولة المصرية تطوّر مينائي «الدخيلة» و«المكس»، ومع الانتهاء منها خلال عام 2024 سيكون ميناء الإسكندرية الكبير من أكبر موانئ البحر المتوسط.

الوزير: تطوير قطاعات النقل يبدأ من الموانئ

وأضاف وزير النقل، خلال احتفالية مقامة بمحافظة الإسكندرية حول تطوير ميناء الإسكندرية البحري والمحطة اللوجيستية والأرصفة البحرية، ويشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّه «لتحقيق الهدف الأكبر، بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجسيتيات، والذي وجه الرئيس السيسي بتنفيذه، عبر خلق محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وأهمها محور (السخنة - الإسكندرية)، مرورًا بالمناطق الصناعية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر ومدينة السادات؛ لذا كان لزامًا علينا أن نضع خطة لتطوير كل قطاعات النقل لتتكامل مع بعضها وتبدأ من تطوير الموانئ المصرية مرورًا بمنظومة متعددة الوسائط».