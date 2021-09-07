قدموها قربانا لفتح مقبرة أثرية.. حبس دجال وآخرين بتهمة قتل طفلة بسوهاج

امرت نيابة أخميم قبل قليل، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، بحبس «دجال» ومساعده وعامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في واقعة مقتل طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، معاقة ذهنياً وحركياً، على يد عمها وزوجته، بعد أن أوهمه الدجال بإحضار طفل لذبحه قرباناً للجن لفتح مقبرة أثرية في المنطقة الجبلية بقرية «الصوامعة شرق» دائرة المركز.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بحبس عم الطفلة وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن اعترف المتهم الأول بأن أحد الدجالين أوهمه بإحضار طفل لذبحه قرباناً للجن، لفتح مقبرة أثرية، فخطط لقتل ابنة شقيقه «شيماء»، البالغة من العمر 10 سنوات، كونها معاقة ذهنياً وحركياً.

وأضاف المتهم في اعترافاته بأنه احضر الطفلة من منزل شقيقه في غياب والدتها، وقام بوضعها في منزله تحت رعاية زوجته، تمهيداً لذبحها فوق المقبرة، لكن عندما بدأت الشرطة تبحث عن الطفلة، خشي افتضاح أمره، فقام بخنق الطفلة بمساعدة زوجته، باستخدام إيشارب، حتى لفظت أنفاسها، دفنها في حفرة بحوش للماشية ملحق بمنزله، ووضع عليها الرمال.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، اخطاراً باختفاء طفلة تعاني إعاقة جسدية وذهنية، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، وتبين من التحريات أن وراء واقعة اختفاء الطفلة المدعو «أحمد ح.»، 39 سنة، عم الطفلة، وزوجته «نورا م.»، 30 سنة.

تم القبض علي المتهمين، واعترفا بارتكاب الجريمة، وجرى استخراج جثة الطفلة، وأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيق، كما أمرت بالقبض على الدجال ومساعده وعامل آخر، حيث أصدرت اليوم الثلاثاء، قراراً بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.