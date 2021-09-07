وزيرة الثقافة تشيد بالإقبال على معرض الكتاب الرابع ببورسعيد: فاجأنا جميعا

أعربت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، عن سعادتها البالغة بافتتاحها المعرض الرابع للكتاب في بورسعيد، موضحة أنها تفاجأت أثناء الافتتاح في اللحظات الأولى بعدد زوار المعرض، «كم الزوار الموجود في المعرض لحظة الافتتاح فاجئنا جميعا»، مؤكدة أنها سعيدة للغاية بإقبال أهالي بورسعيد على معرض الكتاب، خاصة هذا العام، لما لمسته من تنوع موجود داخل المعرض.

عبد الدايم: هناك حراك ثقافي مهم للغاية في بورسعيد

وأضافت «عبد الدايم»، خلال تصريحات لها لشاشة «TeN»، على هامش افتتاحها المعرض، أن هناك حراك ثقافي مهم للغاية في بورسعيد، «كل الحراك الذي يتم في بورسعيد يدعو للفخر، لأنه يواكب النهضة التي تتم في مدينة بورسعيد، ويواكبها أيضًا حراك ثقافي مهم للغاية»، مشيدة في الوقت ذاته بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية.

المعرض الرابع للكتاب في بورسعيد مستمر 12 يوما

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أنها تعتبر هذه المبادرة التي خرجت من رئيس الجمهورية، من أنجح المبادرات التي تمت، فكان هناك حراكا ثقافيا كبيرا للغاية في بورسعيد، بدأ في شهر مارس، واستمرت العديد من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة بشكل كبير جدًا، «شاهدنا خلال الفترة الماضية تنوعا مختلفا، والمعرض الرابع للكتاب في بورسعيد سيستمر 12 يومًا».

معرض الكتاب ببورسعيد يشهد حراكا فكريا وأدبيا

وتوقعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن تشهد أيام المعرض حراكًا كبيرًا جدًا سواء فكريا أو أدبيا، «معانا الحقيقة كتاب ومؤلفين وأدباء من بورسعيد ومن محافظات أخرى، هيكون فيه ندوات، وكلهم الحقيقة أسماء عظيمة جدًا ومشاركين معانا في المعرض، وسيكون هناك جزء الفني سيواكب المعرض بإذن الله».