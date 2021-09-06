وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يشهدان عرضا لفرقة رضا بالمركز الثقافي

في إطار فعاليات اختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية، المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت لافتة «كامل العدد»؛ شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عرضا لفرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية على مسرح المركز الثقافي.

شهد العرض كل من: المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وحشد كبير من الجمهور.

وزيرة الثقافة تشيد بمستوى فرقة رضا

وأشادت وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، بمستوى فرقة رضا، وأداء عارضيها، وأكدت أن مشاركة الفرقة في احتفالات عاصمة الثقافة المصرية يأتي ضمن خطط التعريف بالفلكلور الشعبي في مختلف ربوع الوطن، مؤكدة أنها من علامات القوى الناعمة المصرية، مشيرة إلى نجاحها على مدار أكثر من 60 عاما في صون أحد أشكال الموروث الثقافي.

عبد الدايم: مشاركة فرقة رضا في احتفالات عاصمة الثقافة المصرية يأتي ضمن خطط التعريف بالفلكلور الشعبي في مختلف ربوع الوطن

وكانت الاحتفالية، تضمنت فيلما تسجيليا عن تاريخ فرقة رضا ونشأتها أعقبه مجموعة مختارة من أهم التابلوهات التي منحتها شهرتها، وارتبطت بذكريات زمن الفن الجميل في أذهان الكثيرين وتميزت بالتناغم الذهني والحركي، والملابس التقليدية كان منها الشمعدان، الدحية، غزل في الريف، الأقصر بلدنا، الفلاحين، الإسكندراني، التنورة، التحطيب، الكرنبة، النوبة وغيرها.

يشار إلى أن وزارة الثقافة تنظم 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية في احتفالات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية نطلقت مارس الماضي وتشارك فيها جميع القطاعات وتقام في عدد من المواقع الثقافية، بالتعاون مع المحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية والاستعراضية، معارض الكتاب والفن التشكيلي والخط العربي، والندوات والحلقات البحثية والصالونات الثقافية، وورش عمل للحرف التراثية، وورش فنية وأدبية في الشعر والقصة، وغيرها، إلى جانب جولات تعريفية بالتاريخ المعماري والعمراني ببورسعيد، وقناة السويس والمعالم الأثرية بالمدينة وغيرها.