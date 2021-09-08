التفاصيل الكاملة لمسلسلات وبرامج OSN في شهر سبتمبر

تستعد منصة OSN مع حلول شهر سبتمبر لعرض أهمّ الأفلام والمسلسلات التلفزيونية لجمهورها فى مختلف بلدان الوطن العربي.

«الوضع مستقر».. أول المسلسلات العربية

أول المسلسلات التي ستعرض خلال شهر سبتمبر، هو المسلسل الدرامي المصري الفكاهي «الوضع مستقر» من أحدث إنتاجات OSN الأصلية، وهو اقتباس أصلي باللغة العربية من إنتاج OSN لمسلسل كوميدي أسترالي يسرد مغامرات قصة اثنين من رجال الأمن في مهمة مراقبة داخل سيارتهما بانتظار الأوامر أثناء عملية كبيرة لضبط الممنوعات، ويلعب أدوار البطولة في المسلسل الكوميدي الساخر بعض أفضل المواهب في مصر، مثل خالد منصور وشادي ألفونس وسيد رجب وشيماء سيف وعارضة الأزياء المصرية الشهيرة إنجي كيوان، وسيكون متاحًا على تطبيق OSN Streaming اعتبارًا من 5 سبتمبر.

24 نجما في برنامج الشيفرة عبر OSN

أما برنامج «الشيفرة» فيُعدّ أحدث نسخة من إنتاجات OSN الأصلية العربية، وتستضيف حلقاته الست ثنائيات من أبرز مشاهير النجوم الذين يتنافسون للخروج من غرف تحفل بالمغامرات بعد محاولتهم فك الشيفرة.

وتضم قائمة المشاهير المشاركين في هذا العمل 24 نجماً من المشاهير: النجم الفلسطيني محمد عساف وخبيرة التجميل اللبنانية المميزة ومقدمة البرامج جويل ماردينيان، والمغنية العراقية شذى حسون، ومقدم البرامج اللبناني وسام بريدي، وعارضة الأزياء والممثلة التونسية ريم السعيدي، وعارض الأزياء والممثل ومقدم البرامج اللبناني وسام حنا، والمذيعة والممثلة الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، والممثل والمنتج ومقدم البرامج الإماراتي سعود الكعبي، والإعلامية وعارضة الأزياء اللبنانية زويا صقر، والممثلة التونسية ليلى بن خليفة، وضيوف آخرين من أبرز المشاهير اللامعين، من أمثال لجين عمران وميساء مغربي ويعقوب شاهين وداليدا خليل وخالد منصور وندى الشيباني وأيمن قيسوني ونسرين زريق وألين وطفا وألين سليمان وهيفاء بسيسو وهالة عبدالله ومرام زبيدة وأمينة مغربي وهلا عبدالله.. وستُعرض جميع حلقات برنامج «الشيفرة» على تطبيق OSN Streaming App بتاريخ 5 سبتمبر.

أما عن الأعمال الرومانسية فهناك مسلسل Scenes from a Marriage، الذي يسرد قصة سنوات طويلة من الحب والاضطراب اللذين اتسمت بهما حياة زوجين أمريكيين، ويتبع علاقتهما عبر المراحل المتتالية من حياتهما. يُعرض المسلسل في 13 سبتمبر بحلقات أسبوعية ليلقي الضوء على التعقيدات التي يعيشها جوناثان وميرا بصفتهما زوجين مزقتهما مشاعر قوية ومتناقضة.

ويُعرض الموسم الجديد لمسلسل الدراما الطبية The Good Doctor حصريًا على OSN، والذي يروي قصة جراح شابّ، هو «شون مورفي»، الذي يلعب دوره «فريدي هايمور»، والمصاب بالتوحّد وبمتلازمة «سافانت».

ويعتمد الدكتور مورفي على مواهبه الطبية الاستثنائية في العمل ضمن الوحدة الجراحية بمستشفى سانت بونافنتورا. ويبدأ عرض الحلقات في 28 سبتمبر، في وقت الإصدار نفسه في الولايات المتحدة والعالم.