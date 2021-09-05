نجوم الفن يتسابقون في حل ألغاز «الشيفرة» اليوم على OSN

ينطلق اليوم، عرض برنامج «الشيفرة»، أحدث إنتاجات OSN الأصلية، على تطبيق OSN Streaming، الذى يستضيف ثنائيات من أبرز مشاهير النجوم.

وتدور فكرة برنامج «الشيفرة» حول محاولات خروج الفنانين من غرف مليئة بالمغامرات وفك الشيفرة قبل انتهاء الوقت المحدد.

البرنامج مكون من 6 حلقات يشارك فيها 24 نجمًا

يتكون البرنامج من 6 حلقات بمشاركة 24 نجما من المشاهير، أبرزهم: النجم الفلسطيني محمد عساف، وخبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان، والمغنية العراقية شذى حسون، ومقدم البرامج اللبناني وسام بريدي، والممثلة التونسية ريم السعيدي، وعارض الأزياء والممثل اللبناني وسام حنا، والمذيعة والممثلة الإماراتية مهيرة عبدالعزيز.

كما تضم قائمة المشاركين بالبرنامج: الممثل والمنتج ومقدم البرامج الإماراتي سعود الكعبي، والإعلامية وعارضة الأزياء اللبنانية زويا صقر، والممثلة التونسية ليلى بن خليفة، وضيوف آخرون أبرز لجين عمران وميساء مغربي ويعقوب شاهين وداليدا خليل وخالد منصور وندى الشيباني وأيمن قيسوني ونسرين زريق وألين وطفا وألين سليمان وهيفاء بسيسو وهالة عبدالله ومرام زبيدة وأمينة مغربي وهلا عبدالله.

يقدم البرنامج كل من شريف فايد ومحمد قيس ونانسي إسكندر

يتولى تقديم برنامج «الشيفرة» نجم السوشيال ميديا شريف فايد، ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية محمد قيس، إلى جانب الإعلامية اللبنانية نانسي إسكندر.

osn : البرنامج ملئ بالألعاب الارتجالية والأجواء المشوقة

دارين الخطيب نائب رئيس أول قطاع الخدمات فى osn قالت فى بيان، إن «الشيفرة» أحد البرامج التي تحمل طابعًا إبداعيًا ملئ بالأجواء المسلية والمشوقة والألعاب الارتجالية التي تتماشى كلياً مع الأهداف التي نتطلع إلى تحقيقها من خلال إنتاجاتنا الأصلية.

وتابعت: البرنامج دليل على التزامنا بمضاعفة استثمار OSN في المحتوى الأصلي لهذا العام، ليشكل إضافة قيّمة إلى سلسلة البرامج الشهيرة الأخرى المتميزة على OSN مثل "قعدة رجالة" و"يلا نتعشى."