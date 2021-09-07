الجيش الليبي ينفي اغتيال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسمه

نفى المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، شائعات منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اغتياله، بحسب ما صرح لقناة «روسيا اليوم»، بعد تداول شائعة بهذا الخصوص.

ووصف اللواء المسماري، شائعات اغتياله بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت تدوينات تحدثت عن اغتيال اللواء أحمد المسماري أمام منزله في مدينة بنغازي شرق ليبيا.