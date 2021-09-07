العاهل السعودي يقيل مدير الأمن العام ويحيله للتحقيق بسبب مخالفات مالية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مرسوما ملكيا بإعفاء مدير الأمن العام من منصبه وإحالته للتحقيق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وجاء في نص الأمر الملكي، أنه بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة، واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصا من منسوبي القطاع العام والخاص.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تستكمل إجراءات التحقيق

وبناء على ذلك قرر العاهل السعودي إنهاء خدمة الفريق الأول/ خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

كما قرر العاهل السعودي أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.

ووفق المرسوم الملكي يبلغ أمره هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.