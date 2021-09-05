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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-9-2021 في محافظات مصر

كتب:

الوطن
01:58 ص | الأحد 05 سبتمبر 2021
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم

يبحث الكثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة، خاصة من كان منهم على سفر، لتحديد مواعيد الفروض الخمس، وتستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021، وفق ما ذكر بالموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتشهد مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتًا بسيطًا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 04:05

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:27

أذان المغرب 06:13

أذان العشاء: 07:32

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 04:08

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 03:33

أذان المغرب: 06:19

أذان العشاء: 07:39

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 04:04

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 03:28

أذان المغرب 06:15

أذان العشاء: 07:34

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 04:10

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:25

أذان المغرب 06:11

أذان العشاء: 07:28

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 04:03

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:26

أذان المغرب: 06:12

أذان العشاء: 07:32

مواقيت الصلاة اليوم في العواصم العربية

كما تشهد مواقيت الصلاة في الدول العربية حالة من التفاوت، وجاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في طرابلس

أذان الفجر: 05:12

أذان الظهر: 01:06

أذان العصر: 04:41

أذان المغرب 07:27

أذان العشاء: 08:49

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:41

أذان الظهر: 12:18

أذان العصر: 03:47

أذان المغرب 06:34

أذان العشاء: 08:04

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 04:48

أذان الظهر: 12:19

أذان العصر: 03:44

أذان المغرب 06:33

أذان العشاء: 08:03.

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