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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-9-2021 في محافظات مصر

كتب:

الوطن
02:05 ص | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم

تختلف مواعيد الصلاة يوميًا بنقصان أو زيادة دقيقة، بسبب تغير حركة الشمس حول الأرض، فضلا عن ديمومية الصلاة وذكر الله في كل بلدان العالم، لذلك يدفع هذا الكثيرين من الأشخاص على متابعة أوقات الفروض الخمسة في مختلف المحافظات، لذا نعرض في السطور الآتية مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر الجاري، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتشهد مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتًا بسيطًا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 04:09

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 03:31

أذان المغرب: 06:16

أذان العشاء: 07:36

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 04:06

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:27

أذان المغرب 06:12

أذان العشاء: 07:32

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 04:11

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:24

أذان المغرب 06:09

أذان العشاء: 07:26

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 04:04

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:25

أذان المغرب: 06:10

أذان العشاء: 07:29

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 04:06

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:25

أذان المغرب 06:10

أذان العشاء: 07:29

مواقيت الصلاة اليوم في العواصم العربية

وتتفاوت مواقيت الصلاة في الدول العربية والتي جاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في طرابلس

أذان الفجر: 05:14

أذان الظهر: 01:05

أذان العصر: 04:39

أذان المغرب 07:24

أذان العشاء: 08:46

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:42

أذان الظهر: 12:17

أذان العصر: 03:46

أذان المغرب 06:32

أذان العشاء: 08:02

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 04:48

أذان الظهر: 12:19

أذان العصر: 03:44

أذان المغرب 06:31

أذان العشاء: 08:01.

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