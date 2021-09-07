جامعة بني سويف: إحالة التلاعب بنتائج «سياسة واقتصاد» للنيابة

أعلنت جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، عن إحالة تقرير التحقيق مع أستاذ جامعي ومدرس مساعد في كلية السياسية والاقتصاد إلى النيابة العامة، بعد انتهاء لجنة التحقيق المشكلة بمعرفة رئيس الجامعة من أعمالها في واقعة وجود أخطاء وتلاعب بنتائج الطلاب بالكلية.

رئيس جامعة بني سويف يشكل لجنة لفحص نتائج طلاب كلية السياسة والاقتصاد

وأمر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، في وقت سابق، بتشكيل لجنة لفحص نتائج امتحانات طلاب كلية السياسة والاقتصاد بالجامعة، وكذلك مراجعة جميع النتائج داخل كنترول الكلية، لبيان حقيقة وجود أخطاء وتلاعب في النتائج تضر بالطلاب.

التحقيقات تثبت أخطاء وتلاعبا في نتائج طلاب كلية سياسة واقتصاد بني سويف

وانتهت اللجنة إلى وجود أخطاء في نتائج الطلاب وشبهة تلاعب بها داخل الكنترول، وعليه تم تشكيل لجنة أخرى، وتكليف رئيس الكنترول بتصحيح الأوضاع الخاطئة.

وقال رئيس جامعة بني سويف: «علمت أن هناك شائعات بوجود أخطاء في نتائج طلاب كلية السياسة والأقتصاد داخل الجامعة، وردد البعض أن هناك تلاعب بالنتائج، وعلى الفور، وجهت بفحص ومراجعة كل نتائج الطلاب داخل الكنترول لاستبيان الحقيقة إذا ما كان هناك أخطاء بالفعل أو عكس ذلك».

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن الجامعة لم ولن تتستر على أي خطأ، ولن تتردد في محاسبة المخطئ، لأن الجامعة اتخذت منهجاً منذ البداية بالشفافية ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصر أو المخطئ، مطمئناً الطلاب بقوله: «كل صاحب حق أخذه، وكل مخطئ يحاسب الآن».