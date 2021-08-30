مواعيد وخطوات تنسيق المدن الجامعية في جامعة بني سويف.. اعرف الشروط

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة بني سويف، عن بدء أعمال التنسيق والقبول بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2021-2022، وتهنئ أبناءها الطلاب بحلول العام الجامعي الجديد، بمناسبة بدء أعمال مكتب تنسيق القبول بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2021-2022، وتحديد مواعيد التسجيل بالموقع الإلكتروني (موقع الزهراء).

مواعيد تقديم الطلاب القدامى

اعتباراً من يوم السبت الموافق 2021/8/21 حتى يوم الخميس الموافق 2021/9/16.

مواعيد تقديم الطلاب الجدد «الفرقة الأولى»

يتم التقديم اعتباراً من يوم السبت الموافق 2021/8/21 حتى يوم الخميس الموافق 2021/9/23.

ثمن ملف الالتحاق بالمدن الجامعية 150جنيها من خلال هذا الرابط www.mis.bsu.edu.eg/services/

ويعمل بمكتب تنسيق القبول جهاز وظيفي من العاملين بالمدن الجامعية يحدد بمعرفة مدير عام المدن الجامعية وموافقة الدكتور نائب رئيس الجامعة.

وتيسيرا على الطلاب والطالبات يبدأ العمل بمكتب التنسيق بمدينة الشبان المسلمين شارع صلاح سالم (طلبه - وطالبات) من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع حسب المدة المقررة.

خطوات التنسيق

1- التسجيل بالموقع الإلكتروني (موقع الزهراء) في المواعيد المحددة.

2- تنزيل الإقرارات للطلاب المقبولين فقط وتقديمها لإدارة شئون الطلبة بعد مراجعتها من وحدة النظم بالمدن.

3- لا يتم تسكين الطلاب إلا بعد ظهور نتيجة تحليل السموم وتسليم الصحيفة الجنائية وصورة البطاقة الشخصية وإيصال 150جنيها ثمن الاستمارة وإيصال كهرباء أو مياه أو غاز باسم ولى الأمر، وعدد 5 صور شخصية مختومة بختم شعار الكلية.

1- يتم تسكين الطلاب طبقا لخطة التسكين المقترحة والمعتمدة من السلطة المختصة.

ومتاح لكل من الطلاب الجدد والقدامى التقدم بطلبات الالتحاق بالمدن الجامعية من خلال موقع الزهراء للمدن الجامعية لطلاب جامعات: «الأقصر، أسوان، أسيوط، الإسكندرية، السويس، الفيوم، القاهرة، الزقازيق، المنصورة، المنوفية، المنيا، الوادي الجديد، بنها، بني سويف، بورسعيد، جنوب الوادي، حلوان، دمنهور، دمياط، سهوج، طنطا، عين شمس، قناة السويس، قناة السويس العريش، كفر الشيخ، مدينة السادات، مطروح».