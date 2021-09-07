«العلاج الطبيعي» توجه رسالة للأطباء احتفالا بـ«اليوم العالمي»

تحتفل النقابة العامة للعلاج الطبيعي، غدًا الأربعاء، باليوم العالمي للعلاج الطبيعي، اعترافًا بالمساهمات الهامة التي تقدمها المهنة للمجتمع، إذ يهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى زيادة الوعي بفوائد العلاج الطبيعي، والفرص الهائلة التي توفرها للمرضى وللفريق الطبي، لوضع وتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي ووقائي على أعلى مستوى علمي وأكاديمي، من أجل مساعدة المريض على استعادة الحركة وعلاج الألم والعودة إلى الحياة الطبيعية.

تحسين الحركة والقوة للرضيع في مراحل النمو

وذكرت النقابة في بيان لها، أنه إلى جانب مساعدة البالغين، يعمل أطباء العلاج الطبيعي مع الأطفال بما في ذلك الرضع وحديثي الولادة على اكتساب المهارات الحركية الكبرى، موضحة أنه عندما يجرى تشخيص إصابة طفل بإعاقة جسدية تؤثر على حركته، يوفر برنامج العلاج الطبيعي تقنيات تساعد على تحسين الحركة والقوة للرضيع في كل مرحلة من مراحل النمو.

«وأضافت: «ينتشر تقديم خدمات العلاج الطبيعي في جميع المؤسسات الصحية والطبية بما في ذلك العيادات الخارجية والمستشفيات ودور رعاية المسنين ومراكز التأهيل والمراكز والعيادات الخاصة، ومع تزايد الطلب على هذه المهنة فإن كثير من الدخلاء والمدعين الذين يمارسون هذه المهنة دون مؤهل أكاديمي أو قيد في النقابة العامة للعلاج الطبيعي أو ترخيص من وزارة الصحة».

المراكز الوهمية للعلاج الطبيعي

واستكملت: «لعل الحملة الكبيرة التي قادتها النقابة العامة للعلاج الطبيعي، والتي أدت إلى غلق المئات من المراكز المخالفة والقبض على المدعين، وإحالتهم للنيابة العامة والتي كان من نتائجها وليس آخرها القبض على المسمى (سمكري البني ادمين)، ولعل اهتمام النقابة بمحاربة الدخلاء على المهنة، لم يشغلها عن متابعة أحوال المهنة فقد عملت تحديث لأنواع الأجهزة التي تستخدم في مجال العلاج الطبيعي ليس فقط لمتابعة التطور الحادث في العالم، وإنما لتفعيل القانون الذي حظر استخدام هذه الأجهزة إلا للمرخص له بممارسة مهنة العلاج الطبيعي».

رسالة لجميع أعضاء العلاج الطبيعي في مصر ودول العالم

وبعث مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي والنقيب العام الدكتور سامي سعد، رسالة لجميع أعضائها في مصر وكافة دول العالم، موضحة فيها أنها لن تغفل عن دعم أعضائها في كل مجالات المهنة والدفاع عن المهنة ضد كل من يستهدفها أو يستهدف أعضائها.

تطوير العمل الإداري

وأوضح «سعد» أن النقابة تعمل على تطوير سبل العمل الإداري في مقرها الرئيسي بالتجمع الخامس وفي جميع مقار النقابات الفرعية، من خلال الميكنة الكاملة للعمل مما يؤدي إلى سهولة إنهاء أي إجراءات للسادة الأعضاء، إذ تبنت النقابة العامة سياسة عامة لرعاية أصحاب المعاشات وأصحاب الأمراض، ودعمهم بأقصى ما تستطيع، والوقوف بجانبهم، فهم أصحاب الحق الأصيل في هذا الدعم وهذه الرعاية.

تطوير القوانين واللوائح المنظمة في النقابة

وأشار إلى أن امتلاك النقابة العامة للعديد من المقرات في التجمع الخامس والظاهر والقصر العيني والكثير من مقرات النقابات الفرعية لهو خير استثمار لأموال الأعضاء التي تجعل الأصول الثابتة للنقابة تليق بأعضائها، ورفع مكانة المهنة ضمن المهن الطبية، والعمل على تطوير القوانين واللوائح المنظمة لها ورفع كفاءة أعضائها المهنية ودعمهم لتولي المناصب القيادية.

وتوجه النقيب العام بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء والدكتورة وزيرة الصحة والسكان بهذه المناسبة، و بجزيل الشكر و التقدير والعرفان لجهودهم لمساندة المهنة ودعمها للتطور، وكذلك للتعاون الملموس والمشهود في عهدهم لرفع ورقي المهنة.