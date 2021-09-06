بعد «سمكري البني آدمين».. العلاج الطبيعي تضع معايير لحماية المرضى

اتخذت نقابة أطباء العلاج الطبيعي خطوات جديدة، لحماية المرضى من النصابين والمراكز الوهمية، في ظل انتشار تلك المراكز، والتي كان آخرها واقعة «سمكري البني آدمين».

وقال الدكتور حافظ شوقي، وكيل أول نقابة أطباء العلاج الطبيعي، ورئيس لجنة إعداد معايير مراكز العلاج الطبيعي، إن النقابة بعد تكرار المراكز الوهمية وغيرها من منتحلي صفة طبيب علاج طبيعي، وحدوث العديد من المخالفات لقانون النقابة، حرصت على وضع معايير لمراكز العلاج الطبيعي، مضيفا أن النقابة شكلت لجنة مكونة من 5 أعضاء من أبناء المهنة لوضع معايير لمهنة العلاج الطبيعي، وتم إجراء تجارب لها، واستمرت فترة سنتين لوضع المعايير، وتم إرسالها إلى الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ( الإيسكو) لمراجعتها واعتماد المعايير اعتمادا دوليا.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «مصر ستكون أول دولة تضع معايير لمراكز العلاج الطبيعي وتكون معتمدة دوليا، موضحا أنها تتشكل من 4 فصول، منها متطلبات الاعتماد والتي تشمل أوراق الاعتماد والقوى البشرية في المكان والمواصفات الخاصة بالمكان، وتوفر الحماية فيه».

حقوق المريض في مراكز العلاج الطبيعي

وتابع: «الفصل الثاني من المعايير، تشمل المعايير المتمركزة حول المريض من حقوقه وواجباته وكيفية تقديم الخدمة له، وأمان المريض داخل المنشأة، والحصول على رأيه في الخدمة المقدمة له، بالإضافة إلى أمان المنشأة نفسها وخطط الحريق، والصيانة والمياه والكهرباء وكل ما يخص المكان من حيث الآمان وطريقة التخلص من النفايات».

معايير تقديم خدمة العلاج الطبيعي للمرضى بالمنازل

وأشار إلى أن الفصل الرابع من المعايير يشمل تقديم خدمة العلاج الطبيعي للمرضى بالمنازل، مضيفا: «هذا الفصل تم استحداثه، وللأول مرة ستكون هناك معايير لتقديم الخدمة للمنازل وكيفية استقبال تحويل المريض وعمل المتابعة له، ونهاية العلاج وكتابة تقرير له».

القبض على سمكري البني آدمين

وكانت النقابة العامة للعلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامي سعد، النقيب العام، وجهت الشكر إلى أجهزة الدولة التنفيذية وبالتعاون مع مديريه أمن القاهرة، بعد القبض على المدعو يوسف خيري، الملقب بـ «سمكري البني آدمين»، واتهامه بتزوير بطاقة الرقم القومي وتزوير شهادة تخرج، موضحة أن ذلك يأتي في إطار دور النقابة والدولة لمحاربة الدخلاء والأدعياء ومنتحلي صفة أخصائي العلاج الطبيعي.