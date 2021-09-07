بعد «سمكري البني آدمين».. «العلاج الطبيعي» تغلق مركزا جديدا في الإسكندرية

أعلنت النقابة العامة لأطباء العلاج الطبيعي، إغلاق مركز وهمي جديد لمنتحلة صفة إخصائية العلاج الطبيعي بالإسكندرية، لتكون الواقعة الثالثة بعد إغلاق مركزين على شاكلة "سمكري البني آدمين"، أحدهما في الإسكندرية والثاني في مدينة نصر.

رصد نصابين يزاولون مهنة العلاج الطبيعي

وأكدت النقابة في بيان لها، أنه في إطار الجهود المكثفة للنقابة العامة العلاج الطبيعي من جمع للمعلومات ورصد العناصر منتحلي صفة أخصائي العلاج الطبيعي وفتح مراكز غير مرخصة، والتعدي على حرمة المرضى.

وتابعت: بمجهودات النقابة الفرعية بالإسكندرية، ومع أجهزة الدولة من إدارة العلاج الحر بالإسكندرية ومباحث الأموال العامة وإدارة التفتيش الصيدلي وبمشاركة إدارة مكافحة المخدرات وجهاز حماية المستهلك، تمكنت الجهات المعنية من رصد وغلق والقبض على المدعوة (م. ف. حمدان) أخصائية عناية بالبشرة ، بتهمة امتهان مهنة مخالفة عن البطاقة الشخصية وانتحال صفة إخصائي العلاج الطبيعي ذلك للتيسير في فتح مراكز علاج طبيعي غير مرخصة وغير مؤهلة.

واستطردت "من هذا المنطلق النقابة العامة جميع المواطنين من التعامل مع المدعوة (م. ف. حمدان) حفاظاً على صحتهم".

من جانبه، أكد سامي سعد نقيب إخصائي العلاج الطبيعي، أن النقابة تقدمت بتشريع للبرلمان بتعديل قانون مزاولة المهنة لتغليظ العقوبة ضد منتحلي صفة طبيب لتصل إلى 10 سنوات، خاصة وأن العقوبة الحالية تتراوح بين سنتين حبس أو 500 جنيه غرامة يشجع أي دخيل للتهاون في حقوق المرضى.

أغلقنا 23 مركزا يديره غير مختصين

وأضاف سعد في تصريحات خاصة لـ"الوطن": أن النقابة نصحت المواطنين بالتأكد من تعليق ترخيص المركز وترخيص الشخص نفسه في صدر العيادة وتكون واضحة للتأكد من صحة مؤهلة، وأن هذا المركز مرخص.

وأكمل: دورنا التوعوي علشان اللي يدخل مركز وهمي زي دا ويلاقي تجهيزات يفكر اللي موجود فيه طبيب وينبهر بها الإنسان، إحنا ضبطنا العديد من النصابين، إحنا قافلين أكثر من 23 مركز على مستوى الجمهورية حتى الآن يديره بعض غير خريجي التربية الرياضية وغيرهم ونعتمد في الفرعيات على تقديم كل البلاغات ورصد تلك المراكز الوهمية.