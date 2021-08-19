أسامة الأزهري يتكفل بحالة الطالبة علياء أنور ويعدها بـ«عمرة» قريبا

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، تكفله بكل ما تحتاجه الطالبة علياء ياسر أنور، الحاصلة على المركز الثاني على الجمهورية في الثانوية الأزهرية «مكفوفين»، من كتب ومراجع ومصادر، مشيرًا إلى أنه سوف يحقق أمنيتها التي أعلنت عنها، وهي أن يستقبلها، مؤكدًا: «سوف أحقق لكِ هذه الأمنية بما لا تتصورينه، وانتظري ذلك عاجلًا إن شاء الله».

رسالة للناجحين

وأعلن «الأزهري»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أمس الأربعاء، على قناة «dmc» الفضائية، عن ترتيب رحلة عمرة للطالبة في القريب العاجل، مشددا: «أنت فخر وشرف لنا جميعًا، وسأسعى في ترتيب عمرة لها في القريب العاجل، ونرتب لها العمرة خلال أيام».

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية: «الرسالة ليست فقط لعلياء، وبالطبع أهنئها بالنجاح، وهي ابنة للأزهر الشريف، وبإذن الله نراها في المستقبل القريب شخصية علمية كبيرة نتشرف بها، ويتشرف بها وطنها وأزهرها الشريف، وتعود بالنفع والخير وتنوير العقول على أبناء الوطن، وتكون نموذجًا يذكرنا بالدكتورة عبلة الكحلاوي التي كانت مثل شمس من شموس العلم».

وتابع: «أقول لكل من نجح أن يصنع التفوق، والنبوغ، وهم أمل هذا البلد، وأملنا جميعًا، وأنا في خدمتهم جميعًا، ونذكر أيضًا أوائل التعليم الفني، وأنا في خدمة كل طالب نابغ».

رسالة لغير الناجحين

كما وجه الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، رسالة إلى غير الناجحين وأصحاب المجاميع الضعيفة في الثانوية العامة، بعد أخبار محاولات البعض منهم الانتحار، قائلًا: «نوجه رسالة حارة وبليغة وعاجلة لكل من حصل على نتيجة خلاف ما توقع، أو لم يوفق تمامًا، وأقول لهم: رب ضارة نافعة، متخلوش الآمال والقلوب تتحطم عشان لحظة انكسار يقف بعدها النجاح، أقفوا تاني على رجليكم وعافروا مرة تاني».