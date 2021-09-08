الكفن بدل الفستان.. 4 حالات وفاة لعرائس في فترة زفافهن خلال شهر

أفراح تحوّلت إلى مآتم.. فساتين أفراح تم استبدالها بالكفن الأبيض.. فرحة انكسرت.. ودموع حلت مكان الزغاريد.. وسرادقات العزاء حلّت مكان قاعات الأفراح، بعد وفاة العروس قبل أو في أو عقب يوم الزفاف، حيث تكررت تلك الواقعة 4 مرات خلال شهر واحد في محافظات مختلفة، كانت آخرهن عروس الفيوم التي توفيت قبل حفل زفافها بأسبوع وقبل نقل عفشها بيوم، فيما توفيت عروس في قنا يوم صباحيتها، بينما في بني سويف توفيت عروس عقب ساعة من زفافها، وأخيراً عروس الشرقية التي توفيت يوم زفافها.

وفاة عروس الفيوم قبل زفافها بأيام

حالة من الصدمة أصابت أسرة «ندا م. ه.ع» بعدما توفيت العروس الشابة صاحبة الـ 19 عاماً صعقاً بالكهرباء خلال قيامها بغسيل الملابس في غياب أسرتها، حيث فوجئت أسرتها بوجودها جثة هامدة ملقاة في الحمام وفي يدها «سلك الغسالة»، فيما سيطرت حالة من الحزن على رحيل العروس التي توفيت قبل زفافها بأسبوع وقبل نقل عفشها إلى شقة الزوجية بيوم، خصوصاً أنّها تشتهر بحُسن الخلق والتدين والابتسام في وجه الجميع، كما أنّها كانت مكافحة وتحرص على العمل بائعة في أي محل، حيث عملت في مكتبة ومحل منظفات وسوبر ماركت.

وفاة عروس يوم الصباحية في قنا

وشهدت محافظة قنا، واقعة مؤسفة، الاثنين، بعد وفاة عروس تدعى هبة الشريف يوم صباحيتها عقب ساعات قليلة من زفافها، إثر إصابتها بغيبوب سكر، حيث جرى نقلها للمستشفى وتوفيت عقب ساعتين من محاولات إنقاذها، وذلك بسبب إصابة العروس بمرض «السكري» في حين أنّها لم تكتشف هي أو أسرتها مرضها، ولفظت أنفاسها الأخيرة عقب ساعات قليلة تُعد على أصابع اليد الواحدة من حفل زفافها، حيث خلعت فستان الزفاف وارتدت الكفن.

وفاة عروس بعد ساعة من زفافها في بني سويف

وفي أغسطس المُنقضي، توفيت عروس بعد حفل زفافها بساعة، إثر إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة، حيث أصيبت إسراء شعبان القاضي، بحالة إغماء وإعياء شديدة فور دخولها شقة الزوجية، فاستغاث عريسها بأسرتها ونقلوها إلى المستشفى وهي ترتدي فستان الزفاف وتبينّ وفاتها إثر إصابتها بالسكتة القلبية، فيما تحوّل سرادق الزفاف إلى «صوان عزاء» وخلعت العروس فستان الزفاف وارتدت الكفن بدلاً منه.

خلود ماتت يوم زفافها في الشرقية

وقبل شهر توفيت خلود أحمد غياتي ابنة مدينة ههيا بمحافظة الشرقية، في يوم زفافها متأثرة بإصابتها بأنيميا حادة، حيث كانت قد أصيبت بوعكة صحية احتُجزت في المستشفى بسببها لمدة 6 أيام، ولكنها توفيت في اليوم الذي كان مقرراً أن يُعقد زفافها خلاله، لتُزف إلى السماء بدلاً من أن تزف لعريسها، وترتدي الكفن بدلاً من الفستان، فيما وضعت أسرتها طرحة زفافها فوق النعش الخاص بها بالإضافة إلى باقة من الزهور كان مقرراً أن تمسك بها يوم زفافها، وتوافد الأقارب والجيران لتقديم التعازي بدلاً من تقديم المباركة.