الكفن بدل الفستان.. تفاصيل وفاة عروس الفيوم قبل زفافها بأيام

كانت الابتسامة لا تفارق وجهها، وتستعد لزفافها بعد أيام، بروح مرحة وخفيفة اتصلت بصديقاتها لتدعوهن لحفل زفافها، ومرّت على جيرانها تسلم عليهم وتدعوهم لفرحها ولكنه في الحقيقة كان الوادع الأخير، فلقيت «ندا» العروس صاحبة الـ19عاما مصرعها صعقا بالكهرباء من «الغسالة» أثناء قيامها بغسل الملابس في غياب أسرتها عن المنزل، وقبل زفافها بأيام.

مصرع شابة صعقاً بالكهرباء قبل زفافها

حالة من الحزن سيطرت على أسرة «ندا م. ه.ع» وأهالي قريتها بمحافظة الفيوم بعدما لقيت مصرعها صعقا بالكهرباء خلال قيامها بغسل ملابس أسرتها لحين عودتهم من الخارج، في الوقت الذي كانت تستعد فيه لزفافها، وكان من المقرر عقد حفلها بعد أسبوع إلا أنّ القدر لم يمهلها الفرصة ولقيت مصرعها لترتدي الكفن الأبيض بدلاً من فستان الزفاف، وشيعّت أسرتها جنازتها لمثواها الأخير بدلا من زفها إلى منزل الزوجية.

حُزن بسبب وفاة شابة بالفيوم قبل زفافها

ووصف جيران «ندا» العروس الراحلة، أنّها كانت مجتهدة تعمل منذ صغرها، ولم تكن تفقد الأمل أبدا وكانت إذا تركت عملا بحثت عن غيره فورا حتى لا تحمل أسرتها أعباء تجهيزها للزواج، وعملت كبائعة في محال منظفات، ومكتبات، وسوبر ماركت، وبالفعل انتهت من تجهيز نفسها للزواج، ولكن القدر لم يمهلها لتفرح بزواجها.

كانت تغسل ملابس أسرتها وتعد الطعام

وكشف جيران «ندا» أنّها عادت من عملها وطلبت منها والدتها أن تقوم بغسل الملابس، وتعد الطعام نظرا لخروجها برفقة والدها لقضاء بعض حوائجهم، وبالفعل بدأت العروس في غسل الملابس ولكن انقطعت الكهرباء، فبدأت الإعداد لطهي الغداء حتى عودة الكهرباء، وحينما عاد التيار الكهربائي، التقطت «الفيشة» لتضعها في الكهرباء ولم تنتبه أنّها ابتلت بالمياه فصعقتها الكهرباء حتى ماتت.

عاد الوالدان واكشتفا ابنتهما جثة هامدة

وعاد والدا «ندا» من الخارج، ونادت والدتها عليها فلم تجب وحينما دخلت إلى الحمام فوجئت بابنتها ملقاة على الأرض وفي يدها سلك الغسالة، وحاولت أسرتها إسعافها ونقلها إلى المستشفى ولكن أخبرهم الطبيب أنّها توفت متأثرة بالصعق الكهربائي، فيما خيّمت حالة من الحزن عليهم جميعا لوفاة العروس قبل زفافها بأسبوع.