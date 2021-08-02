وفاة عروس بأزمة قلبية بعد دقائق من زفافها في بني سويف

خطف الموت عروسة شابة بقرية «ميدوم»، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، بعد ساعة من حفل زفافها، إثر اصبتها بأزمة قلبية، لتفجع القرية على نبأ وفاتها، ويعم الحزن القرية والقرى المجاورة.

وقال «محمد حامد القاضي»، أحد أبناء عمومة العروسة المتوفية: «البقاء والدوام لله وحده، أمس حضرنا حفل زفافها وسط سعادة الجميع، واليوم شيعنا جثمانها بمقابر العائلة».

وعن ظروف وفاتها قال: «أمس انتهينا من حفل الزفاف، وتوجه موكب العروس إلى منزل الزوجية، وبعد ساعة فوجئنا بإصابتها بحالة إعياء، وجرى نقلها للمستشفى، وتبين إصابتها بأزمة قلبية»، لافتاً إلى أن عقد القران كان قبل أسبوع.

وتابع ابن عم العروسة قائلاً: «ربنا يصبر زوجها ووالدها ووالدتها، فقدوا عروستهم في دقائق، لم تكتمل فرحتهم وتحولت الفرحة إلى كابوس، عروس تتوفى ليلة زفافها، وبعد دقائق من دخول شقة الزوجية.

أهالي ميدوم يشيعون جنازة عروس توفيت بعد ساعة من زواجها في بني سويف

وشيع أهالي قرية «ميدوم» جنازة «إسراء شعبان سعد القاضي»، العروسة التي توفيت بعد ساعة من حفل زفافها، فيما سادت حالة من الحزن بين أبناء القرية، فيما تحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى دفتر عزاء في العروسة الراحلة، والدعاء بالرحمة لها والصبر والسلوان لأسرتها.

وكتب «علاء القاضي»، أحد أقاربها عبر صفحته: «لله الأمر من قبل ومن بعد، أختى وبنت عمي وبنتي إسراء شعبان سعد القاضي، توفيت إلى رحمه الله، الأمس كانت عروسة في الدنيا، واليوم هي عروسة في الجنة، امبارح كان فرحها في الدنيا، واليوم هي عروسة عند ربنا، رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، وألهم والديها وأهلها الصبر والسلوان».