وفاة عروس بني سويف.. أيام الفرحة انتهت بوفاتها بعد ساعة من زفافها

خيم الحزن على محافظة بني سويف، عقب وفاة عروس بعد ساعة من زفافها بمركز الواسطى، إثر إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة، نُقلت على أثرها للمستشفى قبل أن يُعلن الأطباء وفاتها، وجرى تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في القرية.

وفاة عروس بني سويف.. من نجاحها في الدبلوم لزفافها لتشييع جثمانها

انتظرت «إسراء» انتهاء امتحانات الدبلوم الفني ونجاحها، لعقد قرانها الأسبوع الماضي، وعقب انتهاء الامتحانات بدأت الأسرة والجيران في الاستعداد لحفل الزفاف، مساء الأحد، بإحدى قاعات الأفراح بمركز الواسطى، وبالفعل احتفل الجميع بزفافها وتراقصوا على أنغام المهرجانات الشعبية، وتسابق الحضور إلى تهنئة العروسين قبل زفافهما إلى شقة الزوجية في قرية ميدوم بالسيارات والدراجات النارية لتودع العروس والدتها واصدقاءها، وعقب وصولها وغلق باب الشقة، أصيبت بحالة إعياء شديدة وألآم بالمعدة، ليُبلغ العريس أسرتها ويبدأو في نقلها إلى المستشفى للعلاج قبل أن يخبرهم الأطباء بوفاتها نتيجة إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة.

عقد قران إسراء

وفاة عروس بني سويف .. عُرس تحول لمأتم

قرية ميدوم بمركز الواسطى شهدت الواقعة المحزنة للعروس «إسراء شعبان القاضي»، والتي لم تكتمل فرحتها، فيما دخل العريس في حالة نفسية سيئة حزنُا لفقدان عروسه في دقائق معدودة حيث تحولت فرحتهم وعٌرسهم إلى مأتم، عروس زفوها إلى شقة زوجها، تتوفي بعدها بدقائق، وبعد ساعات يشيعونها إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة.

نجل عمومة عروس بني سويف المتوفاة: شعرت بإعياء وتوفيت بسكتة قلبية

وقال محمد حامد القاضي نجل عمومة العروس المتوفاة: «شاركت في زفافها إلى منزل زوجها وبعدها بساعة وصلنا خبر تعرضها لأزمة صحية وحالة إعياء ونقلناها للمستشفى إلا أنها فارقت الحياة إثر إصابتها بسكتة قلبية حسب تأكيد الأطباء لنا، وشيعنا جنازتها وسط حالة من الحزن التي ألمت بالقرية كلها».

وتابع: «مثلها مثل كل البنات أتمت عامها ال18 عامُا واستعدت لتجهيز شقة الزوجية، عقب نجاحها في شهادة الدبلوم الفني، الحقيقة نحن الأن أمام مشهد مفجع لم يتخيله أحد، ساعة أو أكثر قليلا من لحظة دخولها لشقة الزوجية وبعدها شعرت بحالة إعياء شديدة نقلت على إثرها إلى المستشفى في محاولة لإسعافها، إلا أن الأطباء اكدوا أنها أصيبت بسكتة قلبية».

ألم وحسرة منعت أسرتها من الحديث وبخاصة زوجها الذي دخل في حالة حزن شديدة، وتحولت صحفات موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» إلى سرادق عزاء لتقديم العزاء في العروس والدعاء بالرحمة لها والصبر والسلوان لأسرتها.