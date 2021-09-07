مصرع وإصابة 4 مراقبين في تصادم على طريق رأس غارب (صور)

لقي مدرس مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل ثقيل «تريلا»، قرب منطقة الكيلو 90 على طريق «رأس غارب - الغردقة»، بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، تولت نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى رأس غارب المركزي، ونقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع مدرس وإصابة 3 أثناء عودتهم من لجان الثانوية العامة

تلقى اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي يستقلها 4 مدرسين، وذلك أثناء عودتهم من مدينة الغردقة، عقب الانتهاء من مراقبة لجان امتحانات الثانوية العامة، مع سيارة أخرى «تريلا»، محملة بأمتعة ومستلزمات منزلية وكهربائية، قادمة من ميناء سفاجا، عند منطقة الكيلو 90 على طريق «رأس غارب - الغردقة».

نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي

تم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة مدرس يُدعى «بيومي محمد صالح»، وإصابة 3 مدرسين آخرين، هم «عبد النعيم محمد موسى»، و«محمد جمال حيدر»، و«محمد فاروق»، وجميعهم في العقد الخامس من العمر، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى رأس غارب المركزي، كما تم نقل المصابين لنفس المستشفى، قبل أن يتم تحويلهم إلى مستشفى الغردقة العام.

رئيس مدينة راس غارب يقرر نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام

انتقل اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب، إلى المستشفى للاطمئنان على المصابين، ومتابعة الإسعافات الاولية للمصابين، وبالتواصل مع مدير مديرية الصحة بالغردقة، تم نقل المصابين الى المستشفى العام بالغردقة، لاستكمال علاج المصابين واتخاذ الاجراءات العلاجية السريعة.

وأفاد مصدر طبي بأن حالة المصابين بين خطيرة َوشديدة الخطورة، وأحد المصابين يحتاج إلى وضعه في غرفة عناية مركزة، ويجري عمل اللازم.