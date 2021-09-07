الوزير عن تطوير الموانئ: لا ننافس فرنسا أو ألمانيا «عاوزين نبقى زيهم»

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن من أهم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي له، منذ توليه منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ثم وزارة النقل هي «نعمل حاجتنا بايدينا»، وهذا له أكثر من مردود وميزة، إذ هذا يعني توفير فرص عمل، وتحريك حركة الودائع بالبنوك المصرية بدلًا من الاستدانة من الخارج، والاعتماد على شركات مصرية لتحريك الاقتصاد المصري بشكل عام، «بناخد من الجيب ده للجيب ده».

الوزارة تسعى لتطوير الموانئ في مصر

أضاف «الوزير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن الوزارة تسعى لتطوير الموانئ في مصر، وأن تعمل الموانئ بطاقتها القصوى لتوفير فرص عمل أكثر وتحقيق عائد أكبر.

وأشار إلى أن الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المملوكة لوزارة النقل وقطاع الأعمال وهيئة قناة السويس، تعاقدت مع شركة الخطوط الملاحية الفرنسية «CMA CGM» لإدارة وتشغيل مشروع محطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية.

لا ننافس فرنسا أو الصين أو ألمانيا..عاوزين نبقى زيهم

تابع وزير النقل والمواصلات: «هذا الأمر من أجل اكتساب المصريين خبرة لإدارة هذه المحطات، حتى نمتلك هذه الخبرة بعد سنوات، إحنا مش بننافس فرنسا ولا ألمانيا ولا الصين، إحنا عايزين نبقي زيهم وهما مش بيزعلوا وبيساعدونا».

وتعهد وزير النقل بالتعاون مع زملائه في الوزارة حتى يتم الانتهاء من إقامة محاور لوجستية على أعلى مستوى قبل نهاية 2023، وليس خلال 2024 كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كامل الوزير: السيسي مهموم بمشكلات بلده ويعمل على حلها

وأوضح المهندس كامل الوزير أن الرئيس السيسي مهموم بمشكلات بلده ويعمل على حلها، موجها الشكر للدكتور مصطفى مدبولي وحكومته على دعم جميع المشروعات التي يتم تنفيذها.

وأكد أن هذه الحكومة تعمل بجهد كبير وهناك تعاون وتنسيق كبير بين جميع الوزارات من أجل مصلحة البلد.