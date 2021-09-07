وزير النقل: التعاقد على توريد 262 جرار سكة حديد وتجديد 200

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنه جرى عمل خطة تطوير للوحدات المتحركة الجديدة للسكة الحديدة تشمل 5 محاور رئيسية وهي تطوير الوحدات المتحركة وهي الأساس، ثم الوحدات التي تسير عليها الوحدات المتحركة، ثم نظام الإشارات، ثم الورش التي تقوم بتصليحها، وفي النهاية المحور الأهم وهو تطوير العنصر البشري.

لدينا الآن 500 عربة قطار درجة ثالثة مكيفة

وأضاف وزير النقل والمواصلات، خلال جولة تفقدية للرئيس السيسي، لمتابعة تطوير ميناء الإسكندرية البحري، أنه جرى التعاقد على توريد 262 جرارا، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة وتجديد 172 جرارا كانت متوقفة تماما، ووصلت 110 جرارات، وجرى رفع كفاءة وتجديد نحو 30 جرارا من الجرارات المستهدف رفع كفاءتها، أما عن العربات فقد صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على 1300 عربة روسية النوع، ولأول مرة توجد عربة درجة ثالثة مكيفة وصل منها حتى الآن 500 عربة، وجرى رفع كفاءة 600 سيارة من 1200 عربية قديمة.

كامل الوزير: تدريب 550 مهندسا و2500 فني

وتابع وزير النقل، بأنه بالنسبة للعنصر البشري، جرى التصديق من الرئيس السيسي، على تدريب 550 مهندسا على مراحل مختلفة، وجرى تدريب 180 مهندسا منهم بالكلية الحربية، وجرى التصديق عن 2500 فني يجري تدريبهم بمعهد ضباط الصف المعلمين، وجرى تخريج أول دفعة منهم «1000 فني»، أمس.