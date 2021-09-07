وزير النقل يعلن وصول 4 قطارات لـ«المونوريل» و«السريع»

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنه في إطار خطط تطوير مترو الأنفاق ووسائل النقل الحضارية التي تربط مدينة القاهرة بالتجمعات السكنية الجديدة خارج العاصمة، بدءا من 6 أكتوبر والعبور والمستقبل والشروق وبدر والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، جرى التعاقد على تنفيذ مشروع المونوريل، ووصل إلى أرض الاصطفاف 2 مونوريل، و2 في الطريق، وجرى التعاقد على القطار الكهربائي الخفيف «lrt» من محطة عدلي منصور وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، ووصل قطاران في الاصطفاف، و2 في الطريق، ويصل الباقي تباعا.

قطارات جديدة مكيفة ومزودة بـ«واي فاي» وشاشات «lcd» لمترو الأنفاق

وأضاف وزير النقل والمواصلات، خلال جولة تفقدية للرئيس السيسي، لمتابعة تطوير ميناء الإسكندرية البحري، أن مترو الأنفاق في مصر منذ فترة الثمانينات لم يجري تطويره حتى الآن، وجرى التعاقد على تطوير البنية الأساسية، بالإضافة لتوريد قطارات جديدة مكيفة وبها «واي فاي» وشاشات lcd.