وزير النقل: «احنا بنتشرط على الكل».. وندير ونعمل بالمشاركة مع الأجانب

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنَّه تمّ التعاقد مع أكبر مشغل أوروبي على تشغيل وإدارة محطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية، مضيفًا «لكن الميناء ملك لنا، والرصيف والمحطة كله ملك لمصر، ورصيف 100 لدينا أكثر من مشغل ولكن أقربهم للتعاقد شركة صينية رقم 1 في العالم، وميناء دمياط أكبر تحالف عالمي يتعاقد على الميناء».

وزير النقل: إحنا بنشتغل وندير بالمشاركة مع الكيانات الأجنبية

وأكّدّ وزير النقل، خلال احتفالية تطوير ميناء الإسكندرية البحري بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ «الحكومة تتشرط الآن، بتبغدد عليهم على الجميع خصوصًا إننا في موقف ثابت وقوي، واليوم ميناء السخنة يتهافت المشغلين عليه والجميع جاهز للتعاقد على ميناء السخنة 12 كيلو، التعاقدات مع الكيانات الأجنبية ليس من أجل أن يدير ويشغل بمفرده، إحنا بنشغل وندير مشاركة، والعمال المصريين والمهندسين مصريين بنسب كبيرة».