حقيقة ظهور جنون البقر في مصر.. «الزراعة» توضح

علقت البرازيل صادراتها من لحوم الأبقار إلى الصين، بعد اكتشاف حالتي إصابة بمرض جنون البقر، وهو ما جعل البعض يتوقع ظهور المرض في مصر، لتكشف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حقيقة ظهور جنون الفقر في مصر، مؤكدة أن مصر لم يصلها المرض.

مسؤول: مصر لم تستورد أيا من شحنات اللحوم البرازيلية منذ مارس الماضي

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ مصر لم تستورد أيا من شحنات اللحوم البرازيلية منذ مارس الماضي، وأنه ليس هناك أي شحنات مقرر وصولها في المستقبل القريب أو تم التعاقد عليها من قبل موردي اللحوم.

وأكد عبد الحكيم لـ«الوطن»، أن الوزارة أرسلت تستوضح من الجانب البرازيلي عن طبيعة ما أعلنت عنه التقارير الدولية، موضحا حقيقة ظهور جنون البقر في مصر، بأنه لم يظهر أي نوع من الإصابات في أي شحنات وصلت في السابق، وكذلك في شحنات اللحوم القادمة، أو شحنات العجول الحية التي تم استيرادها.

مسؤول بالزراعة يكشف حقيقة ظهور جنون البقر في مصر

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن اللحوم المستوردة من البرازيل أو أي دولة قادمة من الخارج، تخضع للاشتراطات البيطرية والمحجرية المصرية، وهي صارمة للغاية، واللجان البيطرية تقوم بدورها بالإشراف على عمليات استيراد اللحوم والحيوانات الحية من قبل وصولها إلى الموانئ المصرية.

وأشار إلى أنه من المعروف أنه يوجد نوعان لمرض جنون البقر وهما «تيبكال» وهو المرض الذي يمكن أن ينتقل إلى الإنسان من الحيوان المصاب بمرض جنون البقر أو التليف الدماغي والثاني واكتيبكال، وهو غير معدٍ.

وأكد عبد الحكيم، أن أسباب توقف التجار المصريون عن استيراد اللحوم من البرازيل يعود إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، باتجاه الصين نحو السيطرة على المنتحات البرازيلية من اللحوم بعدما تم القضاء على كل مزارع الخنازير في الصين.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة، في تصريحات سابقة، إن مصر تمكنت من تحقيق اكتفاءً ذاتيا من اللحوم بنسبة بلغت 57%، كما تستهدف الدولة المصرية تحقيق الوصول بالنسبة عند حد 52% العام المقبل.