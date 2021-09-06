الزراعة: «العالمية للصحة الحيوانية» لم تعلن حتى الآن وجود «جنون البقر» بالبرازيل

قال عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لم تعلن حتى تلك اللحظة وجود مرض جنون البقر في البرازيل، موضحًا أن مرجعية الإعلان عن أي أمراض هي المنظمة، منوهًا بأن الهيئة عندما علمت من وسائل الإعلام بوجود هذا المرض في البرازيل أرسلت إلى الجهات المختصة لمعرفة مظاهر المرض.

اللحوم البرازيلية مصدر من مصادر استيراد اللحوم في مصر

وأضاف «محمود»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الاثنين، هذا المرض ينقسم إلى نوعين، أولهما يمكن أن ينتقل إلى الإنسان، وهناك نوع آخر يُطلق عليه «الشبيه»، ويصيب الحيوانات الطاعنة في السن، مشددًا على أن مصر لا تعتمد بشكل رئيسي على البرازيل في اللحوم، ولكنها تعتبر مصدرًا من مصادر استيراد اللحوم.

الحيوانات الأكثر إصابة بالمرض

وتابع رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن آخر عجول دخلت مصر قادمة من البرازيل كانت في أكتوبر 2020، وبالتالي فلا يوجد أي مشاكل يمكن أن تصيب مصر والمصريين، مشددًا على أن مصر حاليًا تستورد عجولا أو لحوما أو عشائر، والعشائر تستوردها مصر من الدول الأوروبية، أما العجول فإن مصر تستوردها وعمرها لا يزيد على 18 شهرًا، وهذا المرض لا يظهر إلا في الحيوانات كبيرة السن التي يصل عمرها إلى 7 أو 8 سنوات.

إجراءات احترازية عند استيراد اللحوم

وشدد على أن مصر تتخذ الإجراءات الاحترازية، ربما تكون هناك أمراض ظهرت لدى بعض الدول دون أن تُعلن، أو أنها ظهرت دون أن تكتشف هذه الدول الأمراض الموجودة في الحيوانات لديها، ومصر تشترط عند استيراد اللحوم أن تكون من حيوانات لا تتجاوز عمرها 4 سنوات، وألا تتغذى على أعلاف بها شق حيواني، وكل اللحوم التي تأتي إلى مصر لا تدخل إلا بعد الفحص في المعامل المعتمدة دوليًا وموجودة في مصر، إضافة إلى معامل وزارة الصحة.