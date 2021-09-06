«الزراعة» تفحص 9453 عينة من تقاوي البطاطس استعدادا للموسم الجديد

صرحت د.نجلاء بلابل مدير مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس أنه جاري إعداد وفحص تقاوي البطاطس المحلية، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتجهيز التقاوى قبل موسم الزراعة بفترة مناسبة للمزراعين حيث قام المشروع بفحص 9453عينة بإجمالي قدره «188774.534طن» حتى اليوم الإثنين.

صيانة المساحات الخالية من مرض العفن

أضافت، أنه تم عمل صيانة لمساحات المناطق الخالية من مرض العفن حوالي «3742» فدان وإجمالي مساحات المناطق الخالية من مرض العفن البنى التي تم تأسيسها «7865» فدان وتتضمن هذه المساحة 9 مزارع جديدة، ويبلغ إجمالي مساحات المناطق الخالية 621 ألف فدان.

وأوضحت، مدير مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس أنه انطلق اليوم 6 سبتمبر 2021 فعاليات ورشة العمل التدريبية لفحص مرض العفن البني في البطاطس لطلبة قسم أمراض النبات بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، ويعتبر هذا التدريب ضمن أهداف المشروع من المشاركة المجتمعية في برامج التدريب والإرشاد.

انطلاق دورة تدريبية عن الاستشعار عن بعد

أعلنت بلابل، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لطلاب قسم الهندسة الزراعية لكلية الزراعة جامعة القاهرة تحت عنوان «نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد» لمدة 5 أيام، بوحدة الرصد والمتابعة الجيومكانية الخاصة بالمشروع.

‏‏وقالت أن المهندس عبد الحي الدمرداش خبير المتابعة الجيومكانية ألقى محاضرة تعريفيه عن «الجيومكانية والاستشعار عن بعد وتطبيقاتها»، ودرب فريق العمل الخاص بالوحدة الطلاب علي نظم الاستشعار عن بعد، والمتابعة الحقلية باستخدام البرامج والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

والمشروع سيقوم بإعادة هذه الدورة في الفترة من 12-16 سبتمبر الجاري، نظرًا للإقبال الشديد من الطلبة على هذه الدورة.

يذكر أنه تم افتتاح وحدة الرصد والمتابعة في يناير 2020 بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي.

ويتم عبر الوحدة، متابعة المساحات المزروعة بمحصول البطاطس داخل المناطق الخالية المخصصة للتصدير، وتقديم كافة الخدمات للسادة المصدرين للحصول على منتج عالي الجودة لديه القدرة على التنافس في الأسواق العالمية.