«المالية»: الانتهاء من ميكنة منظومة الجمارك بالكامل مارس المقبل

قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطويرها، إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها اليوم، بخصوص الانتهاء من ميكنة منظومة الجمارك بحلول مارس 2022، فإن الوزارة بالفعل تملك من الجاهزية والاستعداد لاستهداف الانتهاء من ميكنة منظومة الجمارك بحلول عام 2022 وتحديدًا في مارس المقبل، فبحلول هذا التاريخ، سيكون جرى الانتهاء من كل مشروعات الوزارة المتعلقة بميكنة منظومة الضرائب والجمارك، وجميع المشروعات ذات الصلة.

مساعد وزير المالية تكشف أهمية الشباك الواحد

وأضافت «ناصر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن ميكنة منظومة الجمارك، وما سينجم عنها من تطبيق سياسة التسجيل المسبق، سيكون ذا أهمية كبرى، وأثر اقتصادي مهم، إذ إن المنظومة بدأت قبل عامين بالفعل في منظومة «نافذة» وهي الشباك الواحد في المطار، والمقصود منها أن يلجأ المواطن إلى تقديم أوراقه في مكان واحد وشباك واحد، «كل الجهات موجودة في الشباك ده، وذلك عكس النظام القديم».

تعرف على كيفية انتهاء الأوراق في الجمارك قبل «الشباك الواحد»

وأوضحت مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطويرها، أنه في النظام القديم، كان المستخدم للمنظومة يتوجه للجمارك لتوقيع ورقة تخص البضاعة المستوردة، «على سبيل المثال، إذا كان يستجلب قطع غيار مثل تروس الماكينات كان يتوجب على المستورد الحصول على موافقات من جهات عديدة بخلاف الجمارك مثل الصادرات والواردات ثم دفع رسوم هناك ثم يعود للجمارك لدفع رسوم ثالثة وإذا كانت البضاعه محمولة على (بالتات خشبية) كان يأخذ موافقة في الحجر الزراعي».

وتابعت: «كانت دائرة موسعة تستغرق وقتًا طويلًا يمكث فيه المستورد في طوابير كثيرة في الجهات المختلفة»، موضحة أن منظومة التطوير والميكنة أفرزت وجود مركز لوجيستي يقضي على كافة تلك العقبات من خلال موظف صغير في السن ذى وجه بشوش يتلقى كافة أوراق الجهات في شباك واحد ومن خلاله يقوم بعملية نسخ «scan» للأوراق المطلوبة وفي أعقاب ذلك تقوم كافة الجهات الرقابية بمتابعة هذه الأوراق في مكان واحد عبر المسح الضوئي الذي تم، وبالتالي يستطيع الجميع إنجاز الحلقات المطلوبة في مكان واحد فقط».