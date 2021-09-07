معيط: 87 جهاز فحص بالأشعة بالموانئ المصرية لتطوير منظومة الجمارك

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة المصرية عملت على تطوير المنظومة الجمركية من خلال تطوير الأجهزة والمعدات في الموانئ المصرية، حيث وقعت وزارة المالية بروتوكولا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبقية الجهات المعنية لتحديث أجهزة الحاسب الآلي وتفعيل الربط الإلكتروني للجهات العاملة في الموانئ، وجرى توسيع العديد من الأجهزة على تلك الجهات.

التعاقد على 69 جهازا جديدا للفحص بالأشعة

وأضاف «معيط» خلال احتفالية تطوير ميناء الإسكندرية البحري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الموانئ المصرية بها 87 جهاز فحص بالأشعة، وجرى التعاقد على 69 جهازا جديدا للفحص بالأشعة جرى توريد 30 جهازا منها، وجرى تحديد الأجهزة المطلوبة للاحتياجات المستقلة التي بلغ عددها 33 جهاز كشف بالأشعة مختلفة الطرز.

منظومة «الراكد والمهمل» كانت من التحديات الكبيرة

وتابع وزير المالية، بأن منظومة «الراكد والمهمل» كانت من التحديات الكبيرة فهي موجودة منذ تسعينات القرن الماضي، ومنها ما هو شديد الخطورة وكان لا بد من التخلص منها، وبالفعل تعاونت كل أجهزة الدولة المصرية مع وزارة المالية في التعامل مع هذا الملف.