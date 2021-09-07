أصيب 6 أفراد إثر انقلاب أتوبيس ركاب في ترعة المريوطية على طريق المريوطية السياحي، وتبين أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق الأتوبيس وسقطت السيارة في الترعة وأسرع المارة من انتشال ركاب السيارة في دقائق معدودة قبل أن يتعرض أحدهم لمكروه ويفقد حياته من جراء الحادث المروع.

قوات الإنقاذ النهري

كانت قوات الدفاع المدني في الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بسقوط اتوبيس محمل بالركاب في ترعة المريوطية فانتقلت 5 سيارات تابعة للإنقاذ النهري والحماية المدنية وتمكنت من سرعة انتشال الركاب مع المارة الذين بادروا بعملية إنقاذ الركاب قبل وصول سيارات الشرطة.

فيديو الحادث

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته لا تزيد عن دقيقة يظهر سقوط الأتوبيس على حافة ترعة المريوطية، ما أدى إلى حدوث تلفيات بالغة في السيارة، بينما نجا الركاب من الغرق بسبب سرعة انتشالهم من قبل المارة الذين انتبهوا للحادث فور حدوثه.