حوادث وكوارث: سقوط مروحية وإعصار ومظاهرات.. مقتل العشرات في عدة دول

شهدت عدد من الدول خلال الساعات الماضية عدة حوادث منها سقوط شاحنة «بيك-أب»، من جرف صخري في شرقي الصين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا، كما شهدت البحرية الأمريكية، سقوط طائرة مروحية قبالة سواحل كاليفورنيا، ما أدى إلى مقتل 5 جنود.

لقى 12 شخصا مصرعهم، أمس الأحد، إثر سقوط شاحنة «بيك-أب»، كانت تحمل على متنها 14 شخصا، من جرف صخري في محافظة تايهو بمقاطعة آنهوي الواقعة شرق الصين.

وأسفر الحادث عن مقتل 11 شخصا في موقع الحادث، بينما توفي آخر في وقت لاحق متأثراً بجروح خطيرة، فيما تم نقل شخصان إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالتهما مستقرة حاليا.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت البحرية الأمريكية، أمس الأحد، عن أسماء 5 جنود لقوا مصرعهم في حادث تحطم طائرة مروحية قبالة سواحل كاليفورنيا الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، خلال عملية طيران روتينية، بينما نجا أحد أفراد الطاقم من الحادث وتم إنقاذه، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأعلنت البحرية الأمريكية، أمس الأول السبت، في بيان، وفاة 5 بحارة مفقودين في تحطم مروحية من طراز «إم​​​ إتش-60 إس»، موضحة أن المروحية كانت تقوم بعملية طيران روتينية عندما أقلعت من حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن»، لكنها سقطت في البحر على بعد 60 ميلا بحريا قبالة سواحل سان دييجو.

ارتفع عدد ضحايا إعصار «أيدا» في الولايات المتحدة إلى 50 قتيلا على الأقل

وفي سياق آخر، ارتفع عدد ضحايا الإعصار «أيدا» شمال شرقي الولايات المتحدة، إلى 50 قتيلا على الأقل، وقالت وكالة «رويترز» للأنباء إنه لا يزال هناك أمل في العثور على مفقودين في مياه الفيضانات، فيما دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس المتضررين من العاصفة للتحلي بالقوة.

وفي السعودية هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان الواقعة جنوب غرب السعودية، أمس الأحد، شملت مدينة جيزان ومحافظات: الطوال وصامطة وأحد المسارحة والحرث وأبوعريش وصبيا وضمد والعارضة وفيفا وهروب، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».

إصابة 52 شخصا في الجبل الأسود خلال مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين

وفي سياق آخر، أصيب 52 شخصاً بينهم 22 شرطيا، أمس الأحد، في جمهورية الجبل الأسود «مونتينيجرو» خلال مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين كانوا يحاولون منع تنصيب الرئيس الجديد للكنيسة الارثوذكسية الصربية الأسقف يوانيكيي، فيما أعلنت الشرطة اعتقال 14 شخصا على إثر اعمال العنف تخللت حفل التنصيب في ستنيي الواقعة جنوب البلاد.

وتصاعدت التوترات المرتبطة بهوية مونتينيجرو وعلاقاتها مع صربيا منذ إعلان اقامة الحفل في «دير ستنيي» العائد الى القرن الخامس عشر، وشكل هذا الدير راهنا مقرا للكنيسة الارثوذكسية الصربية في مونتينيجرو، لكنه ظل لقرون مقرا حكام البلاد وتعتبره فئة من السكان رمزا لـ سيادة مونتينيجرو.

واستقلت مونتينيجرو عن صربيا في عام 2006 بعد نحو 90 عاما من الحياة المشتركة، لكن ثلث السكان البالغ عددهم 620 الف نسمة لا يزالون يعتبرون أنفسهم صربيين فيما ينكر بعض القوميين وجود هوية منفصلة ل مونتينيجرو.

وتهيمن الكنيسة الارثوذكسية الصربية في البلاد حيث الغالبية من الارثوذكس «72%»، فيما اتهم خصوم الكنيسة، بخدمة مصالح بلجراد ويطالبون بالاعتراف بالكنيسة الارثوذكسية في مونتينيجرو، علما أنها تمثل أقلية ولا يعترف بها العالم الأرثوذكسي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».