ليلى طاهر بعد قرار الاعتزال: شرط واحد لعودتي إلى التمثيل

أكدت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، استبعادها العودة في قرار الاعتزال عن الفن بعد ابتعادها عن المشاركات خلال السنوات السبع الماضية، قائلة:«لن أتراجع عن قرار الاعتزال، وأتفرغ لحياتي العائلية وقرار الاعتزال أعتقد لا يكون فيه رجعة ومينفعش أرجع بعدها، ودلوقتي أنا متفرغة لحياتي العائلية وقربت من عائلتي وأصدقائي».

ليلى طاهر: قرار الاعتزال ليس قرار جديد وتاريخي مشرف

وأضافت ليلى طاهر لـ«الوطن» أن قرار الاعتزال ليس جديد عليها، وأنها كانت معتزلة منذ 5 سنوات، مشيرة إلى أنها لا تعرف ما هو وجه الاستغراب من قبل الجميع بخصوص اعتزالها، فهو ليس قرار جديد بالنسبة لها، قائلة إنها متمسكة به لأنها لا تريد تقديم أي فن، موضحة أن تاريخها مشرف وراضية عنه، وتفتخر بما قدمته من أعمال على مدار السنوات بداية من عملها في المهنة.

«طاهر»: سعيدة بالقرار الذي اتخذته منذ 5 سنوات كاملة

وأشارت «طاهر» إلى أن الجميع الذين لا يظنون أنها اعتذرت لأن أعمالها تذاع بشكل يومي في التليفزيون والفضائيات، وجميعها أعمال هادفة، لذلك تعجب الجميع من تصريحاتي الأخيرة عن الاعتزال لأنهم يروني كل يوم في عمل، مضيفة أنها لا تشعر بالبعد عن جمهورها، وأنها سعيدة بالقرار التي اتخذته منذ 5 سنوات كاملة.

ليلى طاهر: «قبل العاميين كان يعرض علي الكثير من الأعمال»

وعن عروض شركات الإنتاج، قالت «طاهر»: في السنتين الماضيتين لم يعرض عليها الأعمال الفنية بقوة، ولكن قبل العاميين كان يعرض عليها الكثير من الأعمال، ولكنها لم تشعر بجدية في الأعمال، وأنها لم تضيف عليها، لذلك لم تقم بعمل إلا وهي راضية عنه تمامًا ولا ينقص من تاريخها الكبير.

شروط ليلى طاهر للعودة إلى التمثيل

وعن إمكانية عودتها إلى الفن، قالت «طاهر» هناك شرط واحد للعودة، وهو أن تكون الأعمال المعروضة عليها هادفة وذو محتوى جيد وضيف لها ولتاريخها، ولا ينقص منها، وهذه الحالة الواحدة لعودتها، غير ذلك سيكون الرجوع ممنوع، وفقًا لما صرحت به.