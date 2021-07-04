ليلى طاهر وحنان ترك.. تعرف على أسباب تصدر 5 نجوم تريند آخر 24 ساعة

تصدر 5 فنانين من ضمنهم الفنانتان ليلى طاهر وحنان ترك، تريند وسائل التواصل الاجتماعي آخر 24 ساعة، وذلك لأسباب مختلفة، تستعرضها جريدة «الوطن» في التقرير التالي:

الحالة الصحية لـ ليلى طاهر

تصدرت الفنانة القديرة ليلى طاهر، مؤشرات البحث بعدما أعلنت شفائها من فيروس كورونا قائلة إن من حظها أن موضوع مرضها انتشر بهذا القدر، وذلك لسماعها اهتمام الناس بها، «إذا مكنتش خفيت فأنا هخف من سؤالكم عني»، مؤكدة أن صحتها جيدة للغاية، وتعافت من كورونا منذ شهر ونصف الشهر تقريبا، «خبر إصابتي متعرفش إلا من يوم أو يومين فاتو».

وأضافت «طاهر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنها ظلت في المنزل بعد إصابتها حوالي 10 أيام، وبعد شعورها بعدم تحسن في حالتها، جرى نقلها للمستشفى سريعا.

ووجهت الشكر لكن من ساعدها في العلاج أو دخولها المستشفى وعلى رأسهم وزيرة الصحة، «عاوزة أشكرها بشدة على اهتمامها ورعايتها للمرضى اللي بيدخلوا العزل والمستشفيات الخاصة بالدولة».

إطلالة حنان ترك في البحر

في آخر إطلالة لها، ظهرت الفنانة المعتزلة حنان ترك، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» وهى ترتدي مايوه شرعيا «بوركينى»، وتقضى إجازة الصيف، حيث نشرت عددا من الصور والفيديوهات لها عبر خاصية «ستوري».

ونشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك، فيديو قصيرا لها عبر حسابها بـ«انستجرام» وهى ترتدي المايوه الشرعي «بوركيني» وتضع فوقه شال شيفون طويل وتقوم بـ«التزحلق» على المياه وسط مجموعة من الأطفال.

أزمة تسريبات والد حسام حبيب تتصاعد

ويواصل الفنان حسام حبيب تصدره تريندات السوشيال ميديا منذ أزمة التسريب الصوتي لوالده ضد زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب.

ولفت «حبيب»، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الصحفية التي تدير الجريدة المسربة التسجيل والشبكات التي تديرها والابتزاز، متابعًا: «قالوا مش هتعرف تقضايها في لبنان علشا استقصائتها واصلة لكل الناس هناك»، وذلك بحسب تصريحات تلفزيونية له.

أغنية نانسي عجرم الجديدة

وتصدرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، التريند في 6 دول عربية، خلال 24 ساعة من طرح كليبها الجديد «بدي حدا حبو»، من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة.

وقد تصدرت نانسي عجرم التريند في «مصر، الأردن، لبنان، العراق، السعودية والكويت».

واقترب كليب «بدي حدا حبو»، من تحقيق مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من توقيت طرحه.

إطلالة رانيا يوسف الصيفية

كما تصدرت الفنانة رانيا يوسف مؤشرات البحث بعدما نشرت صورا له تظهر إطلالتها الصيفية التي حرصت مؤخرًا على مشاركة جمهورها بها عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قضائها للإجازة الصيفية الخاصة بها على أحد الشواطئ.

وعادت إلى تصوير أعمالها الفنية، بعد أيام من إثارة الجدل بسبب إطلالاتها على أحد الشواطئ، أنهت الفنانة رانيا يوسف عطلتها الصيفية.