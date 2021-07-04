ليلى طاهر تكشف عن حالتها الصحية: خفيت من سؤالكم عني

كشفت الفنانة ليلى طاهر عن حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، قائلة إن من حظها أن موضوع مرضها انتشر بهذا القدر، وذلك لسماعها اهتمام الناس بها، «إذا مكنتش خفيت فأنا هخف من سؤالكم عني»، مؤكدة أن صحتها جيدة للغاية، وتعافت من كورونا منذ شهر ونصف الشهر تقريبا، «خبر إصابتي متعرفش إلا من يوم أو يومين فاتو».

طاهر: أشكر وزيرة الصحة على اهتمامها ورعايتها للمرضى

وأضافت «طاهر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنها ظلت في المنزل بعد إصابتها حوالي 10 أيام، وبعد شعورها بعدم تحسن في حالتها، جرى نقلها للمستشفى سريعا، موجهة الشكر لكن من ساعدها في العلاج أو دخولها المستشفى وعلى رأسهم وزيرة الصحة، «عاوزة أشكرها بشدة على اهتمامها ورعايتها للمرضى اللي بيدخلوا العزل والمستشفيات الخاصة بالدولة».

نقابة الممثلين وقفت جنبنا بكل قلبها

ووجهت الشكر لنقابة المهن التمثيلية، قائلة «وقفوا جنبنا بكل قلبها، وكل فنان بيحتاجهم بيقفوا جنبه وبسرعة وخصوصا مع موضوع كورونا، والنقابة كانت سريعة في تصرفها معانا»، موجهة الشكر للمستشفى والأطباء والممرضين، «لولاهم مكنتش خفيت بهذه السرعة، وصحتي بقت بمب».

يذكر أن الإعلامى محمود سعد، أعلن مساء أمس، خبر إصابة الفنانة ليلي طاهر بفيروس كورونا، قائلا: «كان من المقرر إجراء لقاء تلفزيوني معها لكنها اعتذرت بسبب إصابتها بفيروس كورونا».

وليلي طاهر حاصلة على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، وكان من المفترض أن تكون أخصائية اجتماعية كما كان يخطط والدها، إلا أن اتجاهها للفن أثناء دراستها بالمعهد حال دون تحقيق مخطط أبيها.

وبدأت «طاهر» حياة الشهرة كمذيعة تلفزيونية مع بداية إرسال التلفزيون المصري عام 1960، حيث جمعتها لقاءات ومواقف عديدة بالمخرج التلفزيوني روبير صايغ الذي كان من الرعيل الأول لمخرجي التلفزيون، حيث ساعدها وشجعها وأهلّها حتى أصبحت مذيعة ناجحة لتقدم العديد من البرامج المهمة، أبرزها برنامج «مجلة التلفزيون» الذي استمر تقديمه فترة طويلة حتى بعد أن اكتشفها رمسيس نجيب ليختار لها اسم بطلة من بطلات روايات إحسان عبد القدوس، فاختارت «ليلى» لحبها وعشقها الشديد للمطربة الراحلة ليلى مراد.