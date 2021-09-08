«الصحة العالمية» تدق ناقوس الخطر من سلالة مو: مناعتنا ضعيفة أمامها

دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر من سلالة مو المتحورة من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى قدرتها على تفادي حماية الأجسام المضادة المسؤولة عن تكوين المناعة داخل بأجاسمنا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن من الضروري إجراء مزيد من البحوث حول سلالة مو، الجديدة لكوفيد – 19، لمعرفة سبب مقاومتها لكل اللقاحات سارية المفعول.

أعلن ذلك، في وقت سابق، ناطق باسم منظمة الصحة العالمية، خلال حديث لوكالة نوفوستي الروسية.

سلالة مو تؤثر على مناعة الإنسان

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن سلالة مو من فيروس كورونا اكتشفت لأول مرة في يناير الماضي في كولومبيا، وتم تسجيلها في أغسطس الماضي كسلالة جديرة بالاهتمام، إذ أنها تمتلك بعض الطفرات التي يمكن أن تؤثر مستقبلا على مناعة الإنسان.

وقال المكتب الصحي في منظمة الصحة العالمية إن المعلومات التي قدمها فريق العمل الخاص بتحور الفيروسات والتابع لمنظمة الصحة العالمية، أشارت إلى أن المناعة التي تم إنتاجها نتيجة التفاعل مع سلالات سابقة أو نتيجة حملات التطعيم السابقة قد تكون ضعيفة ضد سلالة مو، لكن هذا الاستنتاج بحاجة إلى إجراء بحوث إضافية.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن سلالة مو مثيرًة للاهتمام، قائلة إنه من المحتمل أن تقاوم المناعة الممنوحة من عدوى سابقة لكوفيد-19 أو اللقاح.

تاريخ سلالة مو.. ظهرت في يناير

وظهرت سلالة مو، أو ما تعرف علميا بـ B.1.621، لأول مرة في كولومبيا في يناير الماضي. وقال مسؤول صحي كولومبي إن السلالة مسؤولة عن الزيادة الثالثة في الإصابات التي حدثت في الفترة من أبريل إلى يونيو.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه على الرغم من أن الانتشار العالمي لسلالة مو بين الحالات المتسلسلة قد انخفض ويقل حاليًا عن 0.1%، فقد بلغت نسبة الانتشار في كولومبيا (39%) والإكوادور (13%) وترتفع باستمرار.