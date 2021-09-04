بدران عن «مو» أحدث سلالات كورونا: تسبب هروبا مناعيا وتقاوم اللقاحات

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، تُدعى «مو»، أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية، وهي موجودة في 41 دولة حتى الآن، منها الأكوادور وكولومبيا، مؤكدًا أن هذه السلالة تُقاوم اللقاحات المضادة لكورونا، وهذا أمر خطير للغاية، كما أن هذا المتحور يتميز بأن لديه عدة طفرات غريبة للغاية تؤدي إلى ظاهرة تُسمى «الهروب المناعي».

انتشار سلالة «مو» في 41 دولة حتى الآن يُعد إنذار مبكر

وأضاف «بدران»، خلال حواره مع الإعلامية عبير محمود، على شاشة «التليفزيون المصري»، أن الهروب المناعي يُعنى أن يتلقى الشخص اللقاح المضاد للفيروس، ولكن لا يؤثر هذا المصل على مناعته، «الناس في الحالة دي يتم تطعيمها ويبقى مفيش فايدة، ويجيله الفيروس وبرضوا الجسم ميكونش أجسام مضادة، حتى الآن مش منتشرة ومش خطيرة في العالم، بس انتشرت في الـ 41 دولة، وهذا قد يكون إنذار مبكر للجميع».

رصد وفيات بين الشباب بسبب متحور «دلتا»

وعن سلالة «دلتا»، أوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن تلك السلالة قد تُصيب أفراد أسرة بالكامل بأعراض مختلفة، «مش كلها أعراض واحدة، والأطفال يُصابوا بسلالة الدلتا أكثر من سلالات أخرى، فيه زيادة في معدلات إصابة الأطفال والمراهقين، والشباب الصغير، وأصبح في كل دول العالم زيادة في العناية المركزة للأطفال واحيانًا الرضع، وتم رصد وفيات للاسف شديد لشباب في سن الـ 20 أو 25 سنة، يبقى الناس لازم تصحى».

كافة سلالات كورونا تؤدي لسرعة الانتشار

وأكد الدكتور مجدي بدران، أن كافة السلالات تؤدي لسرعة الانتشار، فسلالة «دلتا» منتشرة في 170 دولة، وقد يُصاب 2 في الأسرة الواحدة، لكن بأعراض مختلفة عن بعضهما، «سلالة ووهان الأصلية كان المصاب الواحد يؤدي إلى انتقال العدوى لـ3 أو أقل، مع دلتا من 8 لـ10، دي خطيرة، مصر الأسبوع اللي فات سجلت 1876 إصابة جديدة، الأسبوع الذي قبله تم تسجيل 1328 إصابة جديدة، بزيادة 41% في مصر، وهذه زيادة كبيرة جدا».