الاحتياطي الأجنبي يواصل رحلة الصعود للشهر الـ 15 على التوالي

نجحت مصر في تعلية صافي الاحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية بأكثر من 600 مليون دولار أمريكي على مدار 15 شهرا منذ آخر انخفاض في رصيد الاحتياطي الأجنبي نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا في يونيو 2020.

63 مليون دولار إضافية في أغسطس

وأعلن البنك المركزي المصري، أول أمس الاثنين، ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي المصري إلى نحو 40.672 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي بعدما تمكنت من إضافة نحو 63 مليون دولار خلال شهر على رصيد شهر يوليو الماضي الذي سجل نحو 40.609 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر يوليو 2021.

5 مليارات دولار فاتورة الواردات الشهرية

ويكفي رصيد مصر من العملات الأجنبية لدفع فاتورة استيراد السلع والخدمات من الخارج لمدة لا تقل عن 8 أشهر حيث تبلغ فاتورة الواردات الشهرية لمصر نحو 5 مليارات دولار تقريباً.

كان رصيد الاحتياطي المصري فقد نحو 10 مليارات دولار في شهر يونيو 2020 كنتيجة طبيعية للتداعيات السلبية لجائحة كورونا ولكن بداية من شهر يوليو 2020 وانخفض من 45.5 مليار دولار في مايو 2020 إلى نحو 36 مليار دولار في يونيو 2020 ولكن الاحتياطي انتفض وواصل الانتفاضة بتعلية الرصيد على مدار 15 شهر منذ يونيو 2020 ليسجل في أغسطس الماضي نحو 40.672 مليار دولار في نهاية اغسطس الماضي واضاف خلال فترة الـ 15 شهر نحو 610 مليون دولار أمريكي.

سر تحسن وتيرة الاحتياطي المصري

وفي وقت سابق، عدلت وكالة فيتش للتنصيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي المصري، من سلبية إلى مستقرة، مما يعكس النظرة المستقبلية المستقرة لبيئة التشغيل بالقطاع المصرفي المصري، إذ قالت إن التحسن في بيئة التشغيل، وتحسن السيولة بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية، خففا من الضغوط على التقييمات الائتمانية.