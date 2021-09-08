محافظ الفيوم يستعرض مشروعات «حياة كريمة»: معجزة بكل المقاييس

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن قرى ونجوع المحافظة تشهد تغييرًا كبيرًا يعتبر معجزة بكل المقاييس، وهناك مشروعات صرف صحي في مركزي إدفا ويوسف الصديق، و120 مشروعا في الصحة والتعليم بقرى الفيوم ضمن مبادرة «حياة كريمة»، موضحًا أن هناك أكثر من 70 مشروعا لتحسين منظومة الطرق، ومد شبكات الكهرباء وتوصيل الإنترنت فائق السرعة بالإضافة إلى 85 مشروعا في مجال الشباب والرياضة في قرى الفيوم.

مشروعات الكهرباء تتجاوز 100 مشروع بمختلف قرى المحافظة

وأضاف «الأنصاري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد»، أن مشروعات الكهرباء تتجاوز 100 مشروع بمختلف قرى المحافظة، كما أن مركز إسطا كان يواجه مشكلة كبرى متمثلة في الطرق ويعد ثاني أكبر مساحة في الفيوم، لكن الآن يجري تنفيذ العديد من المشروعات، لبناء شبكة طرق حضارية، ويوجد مشروعات جديدة تدخل أسبوعيا، خطة مبادرة حياة كريمة.

تنفيذ 11 مشروعا في الصرف الصحي بقرى الفيوم

وأكد محافظ الفيوم، أنه تم تنفيذ 11 مشروعا في الصرف الصحي بقرى الفيوم، وخطة مشروعات المدارس بلغت 61 مشروعًا حصلت قرية إدفا على النصيب الأكبر منها لتقليل الكثافة العددية وإضافة فصول جديدة بالمدارس القديمة، موضحًا أن أكثر من 5 مدارس تم تسليمها لوزارة التربية والتعليم ستدخل العام الدراسي الجديد مطلع شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن لديه خطة طموحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوفير المدرسين المطلوبين.

مشروعات الري المستهدفة في «حياة كريمة» تبلغ أكثر من 70 مشروعا

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، أن المدارس الآن تحصل على نمط واحد وأعمال هندسية متجانسة ويتم تزويدها بأحدث المعدات والأدوات التفاعلية طبقا للرؤية الجديدة لمصر، لتوفير كل المتطلبات التي ترتقى بالعملية التعليمة، كما أن مشروعات الري المستهدفة في «حياة كريمة» تبلغ أكثر من 70 مشروعا بقري الفيوم، ومعدلات التنفيذ ليست طويلة، وتخضع لدورة منسوب المياه بالترع، وهناك 5 مشروعات دخلت حيز التنفيذ.

وعن «سكن كريم»، قال محافظ الفيوم إن المحافظة تنسق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتم عمل استطلاع لمركزي إدفاء ويوسف الصديق، اللذين تستهدفهما مبادرة حياة كريمة، حيث سيتم استهداف من 8 آلاف إلى 9 آلاف أسرة بحاجة إلى إعادة إحلال وتجديد وبناء مساكن جديدة، ومع بداية إطلاق المبادرة في يناير 2021، وضعت المحافظة الاحتياجات الصحية، لرفع كفاءة عدد من المستشفيات وتوفير الأجهزة اللازمة مثل مستشفى إطسا ويوسف الصديق.

ميزانية المبادرة لتطوير مركزي إطسا ويوسف الصديق بلغت 100 مليار جنيه

وأردف محافظ الفيوم، أنه تم هدم بعض الوحدات الصحية لإعادة تجديدها وترك مستشفيات يمكنها تلبية احتياجات المواطنين لحين الانتهاء من التحديث، كما أن ملف المياه بمحافظة الفيوم يشهد تحديثا في بعض القرى، وخلال الفترة المقبلة لن يكون هناك أي مشكلات تتعلق بوصول المياه بمختلف القرى، كما أن خط الغاز يمتد من مركز إطسا إلى يوسف الصديق، ضمن مبادرة حياة كريمة لتوصيل مختلف المرافق الخدمية، فميزانية المبادرة لتطوير وتحديث مركزي إطسا ويوسف الصديق بلغت 100 مليار جنيه، إذ تعتبر هذه الميزانية 20 ضعف الموازنة المحلية للمحافظة قبل حياة كريمة.