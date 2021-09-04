محافظ الفيوم يبحث إنشاء مصنع لكابلات السيارات بشراكة ألمانية

التقى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في مكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم السبت، مايكل كروب، المدير الإقليمي لمجموعة شركات «نكسانس» الألمانية بشرق أوروبا، والدكتور عادل بن خالد، مدير إنتاج الشركة، لبحث إقامة مصنع لإنتاج الكابلات والضفائر الكهربائية للسيارات التي تعمل بالكهرباء، بالمنطقة الصناعية في كوم أوشيم، التابعة لمحافظة الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور أحمد بدر، المستشار التجاري بالتمثيل التجاري المصري التابع لوزارة التجارة والصناعة، والمحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة سوسن علي، مدير المنطقة الصناعية، ومدير إدارة الإنتاج بالديوان العام، وعدد من مسئولي المنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

فتح مجالات جديدة للاستثمار على أرض الفيوم

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن اللقاء تناول سبل التعاون المشترك وفتح مجالات جديدة للاستثمار على أرض محافظة الفيوم، حيث استعرض المحافظ فرص الاستثمار بمختلف القطاعات، من خلال الخريطة الاستثمارية، كما تم مناقشة النسبة البنائية للمصنع المزمع إقامته والدراسة الاقتصادية للمشروع، واآليات تراخيص البناء والتشغيل.

محافظة الفيوم: لقاء الوفد تضمن بحث المساحات المخصصة لإقامة المصانع

وأضاف المتحدث الرسمي أن مسئولي المنطقة الصناعية استعرضوا، خلال اللقاء، تقسيمات المنطقة، ومميزات ربطها وقربها من الموانئ والمطارات والسكك الحديدية، فضلاً عن نسبة إشغال المنطقة الصناعية، والمساحات المخصصة لإقامة المصانع، والمباني الإدارية والتوسعات المستقبلية للمنطقة، بالاضافة إلى مميزات قربها من محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر كمناطق تسويقية، وكذلك قربها من العمران والتجمعات التي بها أيدي عاملة.

كما تم استعراض المصانع التي تقوم بتصدير منتجاتها إلى بعض الدول الخارجية، بالإضافة إلى توافر البنية الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي، وكافة الخدمات العامة بالمنطقة، فضلاً عن إجمالي عدد المشروعات، والتصنيف النوعي لها بالمنطقة الصناعية، والموقف التنفيذي لتلك المصانع.

محافظ الفيوم يوجه بزيارة الوفد للمدرسة الإيطالية والتدريب

ومن جهته، وجه محافظ الفيوم سكرتير عام المحافظة المساعد بااصطحاب الوفد الألماني لزيارة المدرسة الإيطالية للتعليم والتدريب الفني بدمو، واللقاء مع بعض المستثمرين أصحاب المصانع القائمين على الاستيراد والتصدير بالمنطقة، للتعرف على سوق العمل، والعمالة الفنية بالمحافظة، وأليات الإستيراد والتصدير، موجهاً بسرعة توفير قطعة أرض بالمنطقة الصناعية لإقامة ذلك المشروع، الذي يسهم في توفير فرص عمل للشباب، وجلب استثمارات للمحافظة.