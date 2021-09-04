محافظ الفيوم يبحث إنشاء مصنع لكابلات السيارات بشراكة ألمانية
كتب:
أسماء أبو السعود
04:35 م | السبت 04 سبتمبر 2021
محافظ الفيوم يلتقي مع وفد من شركة "نكسانس" الألمانية
التقى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في مكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم السبت، مايكل كروب، المدير الإقليمي لمجموعة شركات «نكسانس» الألمانية بشرق أوروبا، والدكتور عادل بن خالد، مدير إنتاج الشركة، لبحث إقامة مصنع لإنتاج الكابلات والضفائر الكهربائية للسيارات التي تعمل بالكهرباء، بالمنطقة الصناعية في كوم أوشيم، التابعة لمحافظة الفيوم.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور أحمد بدر، المستشار التجاري بالتمثيل التجاري المصري التابع لوزارة التجارة والصناعة، والمحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة سوسن علي، مدير المنطقة الصناعية، ومدير إدارة الإنتاج بالديوان العام، وعدد من مسئولي المنطقة الصناعية بكوم أوشيم.
فتح مجالات جديدة للاستثمار على أرض الفيوم
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن اللقاء تناول سبل التعاون المشترك وفتح مجالات جديدة للاستثمار على أرض محافظة الفيوم، حيث استعرض المحافظ فرص الاستثمار بمختلف القطاعات، من خلال الخريطة الاستثمارية، كما تم مناقشة النسبة البنائية للمصنع المزمع إقامته والدراسة الاقتصادية للمشروع، واآليات تراخيص البناء والتشغيل.
محافظة الفيوم: لقاء الوفد تضمن بحث المساحات المخصصة لإقامة المصانع
وأضاف المتحدث الرسمي أن مسئولي المنطقة الصناعية استعرضوا، خلال اللقاء، تقسيمات المنطقة، ومميزات ربطها وقربها من الموانئ والمطارات والسكك الحديدية، فضلاً عن نسبة إشغال المنطقة الصناعية، والمساحات المخصصة لإقامة المصانع، والمباني الإدارية والتوسعات المستقبلية للمنطقة، بالاضافة إلى مميزات قربها من محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر كمناطق تسويقية، وكذلك قربها من العمران والتجمعات التي بها أيدي عاملة.
كما تم استعراض المصانع التي تقوم بتصدير منتجاتها إلى بعض الدول الخارجية، بالإضافة إلى توافر البنية الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي، وكافة الخدمات العامة بالمنطقة، فضلاً عن إجمالي عدد المشروعات، والتصنيف النوعي لها بالمنطقة الصناعية، والموقف التنفيذي لتلك المصانع.
محافظ الفيوم يوجه بزيارة الوفد للمدرسة الإيطالية والتدريب
ومن جهته، وجه محافظ الفيوم سكرتير عام المحافظة المساعد بااصطحاب الوفد الألماني لزيارة المدرسة الإيطالية للتعليم والتدريب الفني بدمو، واللقاء مع بعض المستثمرين أصحاب المصانع القائمين على الاستيراد والتصدير بالمنطقة، للتعرف على سوق العمل، والعمالة الفنية بالمحافظة، وأليات الإستيراد والتصدير، موجهاً بسرعة توفير قطعة أرض بالمنطقة الصناعية لإقامة ذلك المشروع، الذي يسهم في توفير فرص عمل للشباب، وجلب استثمارات للمحافظة.